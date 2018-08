BC-TEN--US Open Show Court Schedules

At USTA Billie Jean King National Tennis Center

New York

Arthur Ashe Stadium

Sloane Stephens (3), United States, vs. Victoria Azarenka, Belarus

Rafael Nadal (1), Spain, vs. Karen Khachanov (27), Russia

Serena Williams (17), United States, vs. Venus Williams (16), United States

Juan Martin del Potro (3), Argentina, vs. Fernando Verdasco (31), Spain

Louis Armstrong Stadium

Barbora Strycova (23), Czech Republic, vs. Elise Mertens (15), Belgium

Qiang Wang, China, vs. Elina Svitolina (7), Ukraine

Denis Shapovalov (28), Canada, vs. Kevin Anderson (5), South Africa

Milos Raonic (25), Canada, vs. Stan Wawrinka, Switzerland

Sofia Kenin, United States, vs. Karolina Pliskova (8), Czech Republic

Grandstand

Ekaterina Makarova, Russia, vs. Anastasija Sevastova (19), Latvia

Dominic Thiem (9), Austria, vs. Taylor Fritz, United States

John Isner (11), United States, vs. Dusan Lajovic, Serbia

Karolina Muchova, Czech Republic, vs. Ashleigh Barty (18), Australia

Court 17

Feliciano Lopez, Spain and Marc Lopez (10), Spain, vs. Ryan Harrison, United States and Christian Harrison, United States

Nikoloz Basilashvili, Georgia, vs. Guido Pella, Argentina

Kaia Kanepi, Estonia, vs. Rebecca Peterson, Sweden

Borna Coric (20), Croatia, vs. Daniil Medvedev, Russia