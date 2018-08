BC-TEN--US Open Results

NEW YORK (AP) — Results Thursday from the U.S. Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center (seedings in parentheses):

Men's Singles

Second Round

Jan-Lennard Struff, Germany, def. Julien Benneteau, France, 6-2, 4-6, 6-1, 3-6, 6-3.

Diego Schwartzman (13), Argentina, def. Jaume Antoni Munar Clar, Spain, 6-2, 6-0, 5-7, 6-2.

Philipp Kohlschreiber, Germany, def. Matthew Ebden, Australia, 6-7 (1), 6-3, 6-2, 6-0.

Alexander Zverev (4), Germany, def. Nicolas Mahut, France, 6-4, 6-4, 6-2.

Joao Sousa, Portugal, def. Pablo Carreno-Busta (12), Spain, 4-6, 6-3, 5-7, 6-2, 2-0, ret.

John Millman, Australia, def. Fabio Fognini (14), Italy, 6-1, 4-6, 6-4, 6-1.

Mikhail Kukushkin, Kazakhstan, def. Hyeon Chung (23), Republic of Korea, 7-6 (5), 6-2, 6-3.

Nick Kyrgios (30), Australia, def. Pierre-Hugues Herbert, France, 4-6, 7-6 (6), 6-3, 6-0.

Roger Federer (2), Switzerland, def. Benoit Paire, France, 7-5, 6-4, 6-4.

Women's Singles

Second Round

Caroline Garcia (6), France, def. Monica Puig, Puerto Rico, 6-2, 1-6, 6-4.

Jelena Ostapenko (10), Latvia, def. Taylor Townsend, United States, 4-6, 6-3, 6-4.

Madison Keys (14), United States, def. Bernarda Pera, United States, 6-4, 6-1.

Aleksandra Krunic, Serbia, def. Kirsten Flipkens, Belgium, 6-1, 6-3.

Dominika Cibulkova (29), Slovakia, def. Su-Wei Hsieh, Taiwan, 7-6 (3), 4-6, 6-4.

Angelique Kerber (4), Germany, def. Johanna Larsson, Sweden, 6-2, 5-7, 6-4.

Petra Kvitova (5), Czech Republic, def. Yafan Wang, China, 7-5, 6-3.

Aryna Sabalenka (26), Belarus, def. Vera Zvonareva, Russia, 6-3, 7-6 (7).

Naomi Osaka (20), Japan, def. Julia Glushko, Israel, 6-2, 6-0.

Aliaksandra Sasnovich, Belarus, def. Daria Kasatkina (11), Russia, 6-2, 7-6 (3).

Kiki Bertens (13), Netherlands, def. Francesca Di Lorenzo, United States, 6-2, 6-1.

Marketa Vondrousova, Czech Republic, def. Eugenie Bouchard, Canada, 6-4, 6-3.

Men's Doubles

First Round

Julio Peralta, Chile and Horacio Zeballos (13), Argentina, def. Frederik Nielsen, Denmark and Joe Salisbury, Britain, 6-4, 6-2.

Artem Sitak, New Zealand and Divij Sharan, India, def. Martin Redlicki, United States and Evan Zhu, United States, 6-4, 6-4.

Bruno Soares, Brazil and Jamie Murray (4), Britain, def. Albert Ramos-Vinolas, Spain and Guido Pella, Argentina, 6-2, 6-3.

Maximo Gonzalez, Argentina and Nicolas Jarry, Chile, def. Marcin Matkowski, Poland and David Marrero Santana, Spain, 6-3, 6-4.

Roman Jebavy, Czech Republic and Andres Molteni, Argentina, def. Evan King, United States and Nathan Pasha, United States, 6-4, 6-4.

Franko Skugor, Croatia and Dominic Inglot (16), Britain, def. Rajeev Ram, United States and Robert Lindstedt, Sweden, 6-4, 7-6 (9).

Robert Farah, Colombia and Juan Sebastian Cabal (5), Colombia, def. Denis Istomin, Uzbekistan and Jeevan Nedunchezhiyan, India, 6-3, 6-2.

Robert Galloway, United States and Nathaniel Lammons, United States, def. Kevin King, United States and Reilly Opelka, United States, 6-2, 6-2.

Fabrice Martin, France and Jeremy Chardy, France, def. James Cerretini, United States and Leander Paes, India, 6-3, 6-4.

Henri Kontinen, Finland and John Peers (2), Australia, def. Miguel Angel Reyes-Varela, Mexico and Marcelo Arevalo-Gonzalez, El Salvador, 5-7, 7-6 (2), 7-6 (5).

Women's Doubles

First Round

Bethanie Mattek-Sands, United States and Lucie Safarova, Czech Republic, def. Zarina Diyas, Kazakhstan and Saisai Zheng, China, 6-3, 7-6 (5).

Demi Schuurs, Netherlands and Elise Mertens (7), Belgium, def. Petra Martic, Croatia and Daria Gavrilova, Australia, 6-3, 5-7, 6-2.

Barbora Strycova, Czech Republic and Andrea Sestini Hlavackova (3), Czech Republic, def. Allie Kiick, United States and Jamie Loeb, United States, 6-1, 7-5.

Raluca-Ioana Olaru, Romania and Xinyun Han, China, def. Tatjana Maria, Germany and Heather Watson, Britain, 6-3, 6-3.

Anastasia Pavlyuchenkova, Russia and Anastasija Sevastova, Latvia, def. Andreja Klepac, Slovenia and Maria Jose Martinez Sanchez (5), Spain, 6-3, 7-5.

Magdalena Rybarikova, Slovakia and Viktoria Kuzmova, Slovakia, def. Olga Savchuk, Ukraine and Elina Svitolina, Ukraine, 6-2, 7-5.

Naomi Broady, Britain and Danielle Rose Collins, United States, def. Makoto Ninomiya, Japan and Miyu Kato (16), Japan, 6-3, 6-4.

Yifan Xu, China and Gabriela Dabrowski (4), Canada, def. Renata Voracova, Czech Republic and Lara Arruabarrena-Vecino, Spain, 6-2, 6-7 (5), 6-1.

Lucie Hradecka, Czech Republic and Ekaterina Makarova (6), Russia, def. Kaitlyn Christian, United States and Rebecca Peterson, Sweden, 6-2, 6-3.

Latisha Chan, Taiwan and Victoria Azarenka, Belarus, def. Ana Bogdan, Romania and Yulia Putintseva, Kazakhstan, 6-4, 4-6, 6-4.

Nicole Gibbs, United States and Sabrina Santamaria, United States, def. Alexa Guarachi Mathison, Chile and Vera Lapko, Belarus, 6-1, 1-6, 6-1.

Mixed Doubles

First Round

Rajeev Ram, United States and Kveta Peschke, Czech Republic, def. Marc Lopez, Spain and Lara Arruabarrena-Vecino, Spain, 6-4, 6-3.

Edouard Roger-Vasselin, France and Andrea Sestini Hlavackova (5), Czech Republic, def. Marcelo Demoliner, Brazil and Maria Jose Martinez Sanchez, Spain, 7-6 (8), 6-1.

Franko Skugor, Croatia and Raluca-Ioana Olaru, Romania, def. Danielle Rose Collins, United States and Tom Fawcett, United States, 3-6, 6-4, 10-3.

Santiago Gonzalez, Mexico and Anna-Lena Groenefeld, Germany, def. Aisam Qureshi, Pakistan and Raquel Atawo, United States, 6-3, 6-2.