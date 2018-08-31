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Thursday's Major League Linescores

By The Associated Press,Associated Press
2018/08/31 04:29
AMERICAN LEAGUE
Minnesota 000 020 001—3 5 0
Cleveland 000 104 00x—5 6 1

Odorizzi, Busenitz (6), Drake (7), Moya (8) and Garver; Clevinger, O.Perez (7), C.Allen (8), Hand (9) and R.Perez. W_Clevinger 10-7. L_Odorizzi 5-9. Sv_Hand (30). HRs_Minnesota, Adrianza (6), Sano (13). Cleveland, Kipnis (13).

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NATIONAL LEAGUE
Milwaukee 000 010 000 01—2 6 0
Cincinnati 000 000 100 00—1 6 0
(11 innings)

Miley, Jennings (8), Lyles (8), Burnes (9), Soria (10), Hader (11) and Kratz; Reed, Lorenzen (5), Romano (8), Hughes (9), Hernandez (10), Brice (11) and Casali. W_Soria 1-3. L_Brice 2-3. Sv_Hader (11). HRs_Milwaukee, Cain (10).