Thursday's Major League Linescores

|AMERICAN LEAGUE
|Minnesota
|000
|020
|001—3
|5
|0
|Cleveland
|000
|104
|00x—5
|6
|1
Odorizzi, Busenitz (6), Drake (7), Moya (8) and Garver; Clevinger, O.Perez (7), C.Allen (8), Hand (9) and R.Perez. W_Clevinger 10-7. L_Odorizzi 5-9. Sv_Hand (30). HRs_Minnesota, Adrianza (6), Sano (13). Cleveland, Kipnis (13).
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|NATIONAL LEAGUE
|Milwaukee
|000
|010
|000
|01—2
|6
|0
|Cincinnati
|000
|000
|100
|00—1
|6
|0
Miley, Jennings (8), Lyles (8), Burnes (9), Soria (10), Hader (11) and Kratz; Reed, Lorenzen (5), Romano (8), Hughes (9), Hernandez (10), Brice (11) and Casali. W_Soria 1-3. L_Brice 2-3. Sv_Hader (11). HRs_Milwaukee, Cain (10).