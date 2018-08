CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 508 Dec 535 Mar 555 1-2 May 567 3-4 Jul 561 3-4 Sep 569 Dec 580 3-4 Mar 588 1-2 May 592 1-2 Jul 590 Sep 594 1-2 Dec 605 Mar 611 1-2 May 611 1-2 Jul 604 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 341 Dec 356 1-2 Mar 369 1-4 May 377 Jul 383 Sep 384 3-4 Dec 388 3-4 Mar 400 1-2 May 407 1-2 Jul 412 1-2 Sep 405 3-4 Dec 408 Jul 424 3-4 Dec 422 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 239 1-2 Dec 247 1-2 Mar 252 May 255 1-4 Jul 258 1-4 Sep 262 Dec 262 Mar 262 May 262 Jul 260 1-2 Sep 260 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 819 1-2 Nov 831 1-2 Jan 845 Mar 858 1-4 May 870 1-2 Jul 881 Aug 885 Sep 884 1-4 Nov 886 1-2 Jan 895 1-2 Mar 900 3-4 May 908 1-2 Jul 915 3-4 Aug 918 Sep 904 1-2 Nov 897 1-2 Jul 924 3-4 Nov 903 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 28.28 Oct 28.42 Dec 28.67 Jan 28.89 Mar 29.18 May 29.46 Jul 29.73 Aug 29.88 Sep 30.02 Oct 30.08 Dec 30.29 Jan 30.55 Mar 30.84 May 31.13 Jul 31.41 Aug 31.52 Sep 31.62 Oct 31.70 Dec 32.00 Jul 32.00 Oct 32.00 Dec 32.00 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 301.40 Oct 301.80 Dec 303.50 Jan 303.80 Mar 304.40 May 305.40 Jul 308.30 Aug 309.60 Sep 310.20 Oct 309.20 Dec 309.40 Jan 310.30 Mar 311.30 May 312.80 Jul 314.60 Aug 311.20 Sep 310.90 Oct 310.50 Dec 312.40 Jul 315.30 Oct 315.30 Dec 322.30