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BC-BBN--Top Ten

By  Associated Press
2018/08/30 12:11
BC-BBN--Top Ten
BASEBALL'S TOP TEN
By The Associated Press
NATIONAL LEAGUE
G AB R H Pct.
Yelich Mil 118 474 93 151 .319
Gennett Cin 129 491 77 154 .314
Zobrist ChC 110 356 58 111 .312
Markakis Atl 131 511 70 159 .311
FFreeman Atl 131 506 80 157 .310
Cain Mil 115 440 71 136 .309
Martinez StL 125 434 49 134 .309
Arenado Col 126 472 83 144 .305
DPeralta Ari 119 465 65 141 .303
Rendon Was 108 419 64 125 .298
Home Runs

Carpenter, St. Louis, 34; Arenado, Colorado, 31; Harper, Washington, 30; Goldschmidt, Arizona, 30; Muncy, Los Angeles, 30; Aguilar, Milwaukee, 30; Suarez, Cincinnati, 30; JBaez, Chicago, 28; Hoskins, Philadelphia, 27; 3 tied at 26.

Runs Batted In

JBaez, Chicago, 97; Suarez, Cincinnati, 95; Aguilar, Milwaukee, 92; Arenado, Colorado, 91; Rizzo, Chicago, 86; Story, Colorado, 85; Harper, Washington, 84; Markakis, Atlanta, 83; Hoskins, Philadelphia, 83; Gennett, Cincinnati, 79.

Pitching

Scherzer, Washington, 16-6; Nola, Philadelphia, 15-3; Lester, Chicago, 14-5; Mikolas, St. Louis, 13-4; Chacin, Milwaukee, 13-5; Godley, Arizona, 13-7; Greinke, Arizona, 13-8; Freeland, Colorado, 12-7; Newcomb, Atlanta, 11-6; 3 tied at 11-9.