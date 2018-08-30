|BASEBALL'S TOP TEN
|By The Associated Press
|NATIONAL LEAGUE
|G
|AB
|R
|H
|Pct.
|Yelich Mil
|118
|474
|93
|151
|.319
|Gennett Cin
|129
|491
|77
|154
|.314
|Zobrist ChC
|110
|356
|58
|111
|.312
|Markakis Atl
|131
|511
|70
|159
|.311
|FFreeman Atl
|131
|506
|80
|157
|.310
|Cain Mil
|115
|440
|71
|136
|.309
|Martinez StL
|125
|434
|49
|134
|.309
|Arenado Col
|126
|472
|83
|144
|.305
|DPeralta Ari
|119
|465
|65
|141
|.303
|Rendon Was
|108
|419
|64
|125
|.298
|Home Runs
Carpenter, St. Louis, 34; Arenado, Colorado, 31; Harper, Washington, 30; Goldschmidt, Arizona, 30; Muncy, Los Angeles, 30; Aguilar, Milwaukee, 30; Suarez, Cincinnati, 30; JBaez, Chicago, 28; Hoskins, Philadelphia, 27; 3 tied at 26.
|Runs Batted In
JBaez, Chicago, 97; Suarez, Cincinnati, 95; Aguilar, Milwaukee, 92; Arenado, Colorado, 91; Rizzo, Chicago, 86; Story, Colorado, 85; Harper, Washington, 84; Markakis, Atlanta, 83; Hoskins, Philadelphia, 83; Gennett, Cincinnati, 79.
|Pitching
Scherzer, Washington, 16-6; Nola, Philadelphia, 15-3; Lester, Chicago, 14-5; Mikolas, St. Louis, 13-4; Chacin, Milwaukee, 13-5; Godley, Arizona, 13-7; Greinke, Arizona, 13-8; Freeland, Colorado, 12-7; Newcomb, Atlanta, 11-6; 3 tied at 11-9.