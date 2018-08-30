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BC-BBN--Top Ten

By  Associated Press
2018/08/30 05:58
BC-BBN--Top Ten
BASEBALL'S TOP TEN
By The Associated Press
NATIONAL LEAGUE
G AB R H Pct.
Gennett Cin 128 485 76 152 .313
Zobrist ChC 110 356 58 111 .312
Markakis Atl 131 511 70 159 .311
FFreeman Atl 131 506 80 157 .310
Yelich Mil 117 468 91 145 .310
Martinez StL 124 431 49 133 .309
Cain Mil 114 434 68 133 .306
Arenado Col 126 472 83 144 .305
DPeralta Ari 119 465 65 141 .303
Rendon Was 107 415 62 124 .299
Home Runs

Carpenter, St. Louis, 34; Arenado, Colorado, 31; Harper, Washington, 30; Goldschmidt, Arizona, 30; Muncy, Los Angeles, 30; Aguilar, Milwaukee, 29; Suarez, Cincinnati, 29; JBaez, Chicago, 28; Hoskins, Philadelphia, 27; 2 tied at 26.

Runs Batted In

JBaez, Chicago, 97; Suarez, Cincinnati, 93; Arenado, Colorado, 91; Aguilar, Milwaukee, 91; Rizzo, Chicago, 86; Story, Colorado, 85; Harper, Washington, 84; Markakis, Atlanta, 83; Hoskins, Philadelphia, 82; FFreeman, Atlanta, 78.

Pitching

Scherzer, Washington, 16-6; Nola, Philadelphia, 15-3; Lester, Chicago, 14-5; Mikolas, St. Louis, 13-3; Chacin, Milwaukee, 13-5; Godley, Arizona, 13-7; Greinke, Arizona, 13-8; Freeland, Colorado, 12-7; Newcomb, Atlanta, 11-6; 2 tied at 11-9.