|BASEBALL'S TOP TEN
|By The Associated Press
|NATIONAL LEAGUE
|G
|AB
|R
|H
|Pct.
|Gennett Cin
|128
|485
|76
|151
|.311
|Markakis Atl
|131
|511
|70
|159
|.311
|FFreeman Atl
|131
|506
|80
|157
|.310
|Yelich Mil
|117
|468
|91
|145
|.310
|Zobrist ChC
|108
|349
|58
|108
|.309
|Martinez StL
|124
|431
|49
|133
|.309
|Arenado Col
|125
|468
|83
|144
|.308
|Cain Mil
|114
|434
|68
|133
|.306
|DPeralta Ari
|118
|464
|65
|140
|.302
|Rendon Was
|107
|415
|62
|124
|.299
|Home Runs
Carpenter, St. Louis, 34; Arenado, Colorado, 31; Harper, Washington, 30; Goldschmidt, Arizona, 30; Muncy, Los Angeles, 30; Aguilar, Milwaukee, 29; Suarez, Cincinnati, 29; JBaez, Chicago, 28; Hoskins, Philadelphia, 27; 2 tied at 26.
|Runs Batted In
JBaez, Chicago, 97; Suarez, Cincinnati, 93; Arenado, Colorado, 91; Aguilar, Milwaukee, 91; Rizzo, Chicago, 86; Story, Colorado, 85; Harper, Washington, 84; Markakis, Atlanta, 83; Hoskins, Philadelphia, 82; FFreeman, Atlanta, 78.
|Pitching
Scherzer, Washington, 16-6; Nola, Philadelphia, 15-3; Lester, Chicago, 14-5; Mikolas, St. Louis, 13-3; Chacin, Milwaukee, 13-5; Godley, Arizona, 13-7; Greinke, Arizona, 13-8; Newcomb, Atlanta, 11-6; Freeland, Colorado, 11-7; 2 tied at 11-9.