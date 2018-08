CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 498 1-4 Dec 523 1-4 Mar 545 3-4 May 558 1-2 Jul 554 1-4 Sep 561 1-4 Dec 572 1-2 Mar 580 1-4 May 585 3-4 Jul 582 3-4 Sep 587 1-2 Dec 598 Mar 604 3-4 May 604 3-4 Jul 598 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 341 Dec 356 1-4 Mar 369 May 376 1-2 Jul 382 1-4 Sep 384 Dec 388 1-4 Mar 400 1-4 May 407 1-2 Jul 412 1-4 Sep 405 1-2 Dec 407 1-4 Jul 423 1-4 Dec 420 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 247 1-4 Dec 252 Mar 257 May 260 Jul 262 3-4 Sep 266 1-2 Dec 266 1-2 Mar 266 1-2 May 266 1-2 Jul 265 Sep 265 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 820 1-2 Nov 833 1-4 Jan 846 1-2 Mar 860 May 872 Jul 882 1-4 Aug 886 1-2 Sep 887 Nov 889 1-4 Jan 898 1-2 Mar 904 May 911 3-4 Jul 919 Aug 921 1-4 Sep 905 3-4 Nov 898 3-4 Jul 926 Nov 905 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 28.18 Oct 28.33 Dec 28.58 Jan 28.81 Mar 29.08 May 29.36 Jul 29.63 Aug 29.78 Sep 29.92 Oct 30.00 Dec 30.20 Jan 30.46 Mar 30.74 May 31.03 Jul 31.31 Aug 31.43 Sep 31.54 Oct 31.58 Dec 31.92 Jul 31.92 Oct 31.92 Dec 31.92 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 300.70 Oct 302.30 Dec 304.70 Jan 305.20 Mar 306.40 May 307.40 Jul 310.50 Aug 312.10 Sep 312.60 Oct 311.70 Dec 312.30 Jan 313.20 Mar 313.80 May 315.40 Jul 317.20 Aug 313.80 Sep 313.60 Oct 313.20 Dec 315.10 Jul 318.00 Oct 318.00 Dec 325.00