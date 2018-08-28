|BASEBALL'S TOP TEN
|By The Associated Press
|NATIONAL LEAGUE
|G
|AB
|R
|H
|Pct.
|FFreeman Atl
|130
|501
|80
|157
|.313
|Markakis Atl
|130
|507
|70
|158
|.312
|Arenado Col
|124
|463
|83
|144
|.311
|Zobrist ChC
|108
|349
|58
|108
|.309
|Yelich Mil
|116
|463
|89
|143
|.309
|Gennett Cin
|127
|481
|74
|148
|.308
|Cain Mil
|113
|430
|67
|132
|.307
|Martinez StL
|123
|427
|47
|131
|.307
|DPeralta Ari
|117
|460
|65
|140
|.304
|Dickerson Pit
|112
|423
|53
|126
|.298
|Home Runs
Carpenter, St. Louis, 34; Arenado, Colorado, 31; Harper, Washington, 30; Goldschmidt, Arizona, 30; Muncy, Los Angeles, 30; Aguilar, Milwaukee, 29; Suarez, Cincinnati, 29; JBaez, Chicago, 28; Hoskins, Philadelphia, 27; 2 tied at 26.
|Runs Batted In
JBaez, Chicago, 97; Suarez, Cincinnati, 93; Aguilar, Milwaukee, 91; Arenado, Colorado, 90; Rizzo, Chicago, 86; Story, Colorado, 85; Harper, Washington, 84; Hoskins, Philadelphia, 82; Markakis, Atlanta, 81; FFreeman, Atlanta, 78.
|Pitching
Scherzer, Washington, 16-6; Nola, Philadelphia, 15-3; Lester, Chicago, 14-5; Mikolas, St. Louis, 13-3; Chacin, Milwaukee, 13-5; Godley, Arizona, 13-7; Greinke, Arizona, 13-8; Newcomb, Atlanta, 11-6; Freeland, Colorado, 11-7; 2 tied at 11-9.