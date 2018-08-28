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BC-BBN--Top Ten

By  Associated Press
2018/08/28 11:41
BC-BBN--Top Ten
BASEBALL'S TOP TEN
By The Associated Press
NATIONAL LEAGUE
G AB R H Pct.
FFreeman Atl 130 501 80 157 .313
Markakis Atl 130 507 70 158 .312
Arenado Col 124 463 83 144 .311
Zobrist ChC 108 349 58 108 .309
Yelich Mil 116 463 89 143 .309
Gennett Cin 127 481 74 148 .308
Cain Mil 113 430 67 132 .307
Martinez StL 123 427 47 131 .307
DPeralta Ari 117 460 65 140 .304
Dickerson Pit 112 423 53 126 .298
Home Runs

Carpenter, St. Louis, 34; Arenado, Colorado, 31; Harper, Washington, 30; Goldschmidt, Arizona, 30; Muncy, Los Angeles, 30; Aguilar, Milwaukee, 29; Suarez, Cincinnati, 29; JBaez, Chicago, 28; Hoskins, Philadelphia, 27; 2 tied at 26.

Runs Batted In

JBaez, Chicago, 97; Suarez, Cincinnati, 93; Aguilar, Milwaukee, 91; Arenado, Colorado, 90; Rizzo, Chicago, 86; Story, Colorado, 85; Harper, Washington, 84; Hoskins, Philadelphia, 82; Markakis, Atlanta, 81; FFreeman, Atlanta, 78.

Pitching

Scherzer, Washington, 16-6; Nola, Philadelphia, 15-3; Lester, Chicago, 14-5; Mikolas, St. Louis, 13-3; Chacin, Milwaukee, 13-5; Godley, Arizona, 13-7; Greinke, Arizona, 13-8; Newcomb, Atlanta, 11-6; Freeland, Colorado, 11-7; 2 tied at 11-9.