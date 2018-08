CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 499 1-4 Dec 522 1-2 Mar 546 1-4 May 558 3-4 Jul 554 1-2 Sep 562 1-4 Dec 574 Mar 582 May 586 3-4 Jul 583 3-4 Sep 588 3-4 Dec 599 1-4 Mar 605 1-2 May 605 1-2 Jul 598 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 346 3-4 Dec 361 1-2 Mar 374 May 381 1-2 Jul 387 1-4 Sep 388 Dec 392 1-4 Mar 404 May 410 3-4 Jul 415 3-4 Sep 407 1-4 Dec 409 Jul 425 Dec 421 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 247 1-4 Dec 254 3-4 Mar 259 3-4 May 263 Jul 265 3-4 Sep 269 1-2 Dec 269 1-2 Mar 269 1-2 May 269 1-2 Jul 268 Sep 268 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 834 3-4 Nov 848 1-4 Jan 861 3-4 Mar 875 May 886 1-2 Jul 896 1-4 Aug 899 3-4 Sep 897 1-2 Nov 897 1-4 Jan 906 Mar 911 1-2 May 919 Jul 926 1-2 Aug 928 3-4 Sep 913 1-2 Nov 906 1-2 Jul 933 3-4 Nov 912 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 28.37 Oct 28.52 Dec 28.76 Jan 28.97 Mar 29.25 May 29.52 Jul 29.80 Aug 29.93 Sep 30.06 Oct 30.16 Dec 30.38 Jan 30.62 Mar 30.94 May 31.23 Jul 31.50 Aug 31.61 Sep 31.70 Oct 31.78 Dec 32.08 Jul 32.08 Oct 32.08 Dec 32.08 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 306.30 Oct 308.10 Dec 310.60 Jan 310.80 Mar 311.40 May 311.80 Jul 314.30 Aug 315.50 Sep 315.70 Oct 314.20 Dec 313.60 Jan 314.40 Mar 314.90 May 316.70 Jul 318.60 Aug 315.20 Sep 315.00 Oct 314.60 Dec 316.50 Jul 319.40 Oct 319.40 Dec 326.40