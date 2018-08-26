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BC-BBN--Top Ten

By  Associated Press
2018/08/26 13:17
BC-BBN--Top Ten
BASEBALL'S TOP TEN
By The Associated Press
NATIONAL LEAGUE
G AB R H Pct.
FFreeman Atl 129 496 80 157 .317
Markakis Atl 129 504 69 157 .312
Arenado Col 123 460 83 143 .311
Yelich Mil 115 460 89 143 .311
Gennett Cin 126 479 74 148 .309
Zobrist ChC 107 344 57 106 .308
Cain Mil 112 426 66 131 .308
Martinez StL 122 422 46 129 .306
DPeralta Ari 116 456 64 139 .305
Dickerson Pit 111 419 53 126 .301
Home Runs

Carpenter, St. Louis, 34; Arenado, Colorado, 31; Harper, Washington, 30; Muncy, Los Angeles, 30; Goldschmidt, Arizona, 29; Aguilar, Milwaukee, 29; Suarez, Cincinnati, 29; JBaez, Chicago, 28; Story, Colorado, 26; TShaw, Milwaukee, 26.

Runs Batted In

JBaez, Chicago, 97; Suarez, Cincinnati, 93; Arenado, Colorado, 90; Aguilar, Milwaukee, 90; Story, Colorado, 84; Rizzo, Chicago, 84; Harper, Washington, 81; Markakis, Atlanta, 81; Hoskins, Philadelphia, 80; FFreeman, Atlanta, 78.

Pitching

Scherzer, Washington, 16-6; Nola, Philadelphia, 15-3; Lester, Chicago, 14-5; Mikolas, St. Louis, 13-3; Chacin, Milwaukee, 13-5; Godley, Arizona, 13-7; Greinke, Arizona, 12-8; Newcomb, Atlanta, 11-6; Freeland, Colorado, 11-7; 2 tied at 11-9.