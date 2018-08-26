|BASEBALL'S TOP TEN
|By The Associated Press
|NATIONAL LEAGUE
|G
|AB
|R
|H
|Pct.
|FFreeman Atl
|129
|496
|80
|157
|.317
|Markakis Atl
|129
|504
|69
|157
|.312
|Arenado Col
|123
|460
|83
|143
|.311
|Yelich Mil
|115
|460
|89
|143
|.311
|Gennett Cin
|126
|479
|74
|148
|.309
|Zobrist ChC
|107
|344
|57
|106
|.308
|Cain Mil
|112
|426
|66
|131
|.308
|Martinez StL
|122
|422
|46
|129
|.306
|DPeralta Ari
|116
|456
|64
|139
|.305
|Dickerson Pit
|111
|419
|53
|126
|.301
|Home Runs
Carpenter, St. Louis, 34; Arenado, Colorado, 31; Harper, Washington, 30; Muncy, Los Angeles, 30; Goldschmidt, Arizona, 29; Aguilar, Milwaukee, 29; Suarez, Cincinnati, 29; JBaez, Chicago, 28; Story, Colorado, 26; TShaw, Milwaukee, 26.
|Runs Batted In
JBaez, Chicago, 97; Suarez, Cincinnati, 93; Arenado, Colorado, 90; Aguilar, Milwaukee, 90; Story, Colorado, 84; Rizzo, Chicago, 84; Harper, Washington, 81; Markakis, Atlanta, 81; Hoskins, Philadelphia, 80; FFreeman, Atlanta, 78.
|Pitching
Scherzer, Washington, 16-6; Nola, Philadelphia, 15-3; Lester, Chicago, 14-5; Mikolas, St. Louis, 13-3; Chacin, Milwaukee, 13-5; Godley, Arizona, 13-7; Greinke, Arizona, 12-8; Newcomb, Atlanta, 11-6; Freeland, Colorado, 11-7; 2 tied at 11-9.