BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Sep 2313 Up 54 Sep 2300 2348 2297 2310 Up 41 Oct 2313 Up 54 Dec 2265 2325 2255 2313 Up 54 Mar 2271 2331 2263 2319 Up 55 May 2278 2336 2272 2326 Up 55 Jul 2286 2347 2283 2337 Up 56 Sep 2300 2353 2300 2348 Up 57 Dec 2305 2366 2305 2356 Up 59 Mar 2352 2368 2352 2365 Up 59 May 2355 2368 2355 2368 Up 59 Jul 2378 Up 62