NATIONAL LEAGUE San Francisco 200 000 001—3 5 0 New York 000 000 24x—6 9 0

Stratton, Dyson (7), Watson (8) and Hundley; Matz, Oswalt (6), Lugo (9) and Plawecki. W_Oswalt 3-2. L_Watson 4-5. HRs_San Francisco, Longoria (13). New York, Conforto (18).