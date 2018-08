CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 527 1-4 Dec 547 3-4 Mar 571 1-4 May 581 3-4 Jul 575 Sep 581 3-4 Dec 592 1-2 Mar 597 1-2 May 598 Jul 591 3-4 Sep 594 3-4 Dec 606 Mar 608 1-4 May 608 1-4 Jul 601 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 359 3-4 Dec 374 1-4 Mar 386 1-4 May 393 1-4 Jul 399 Sep 397 1-2 Dec 401 Mar 411 1-2 May 417 1-4 Jul 421 1-2 Sep 413 Dec 415 Jul 429 3-4 Dec 419 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 257 Dec 263 3-4 Mar 268 1-4 May 271 1-2 Jul 274 Sep 277 3-4 Dec 277 3-4 Mar 277 3-4 May 277 3-4 Jul 276 1-4 Sep 276 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 874 1-2 Nov 886 Jan 898 3-4 Mar 910 1-4 May 921 Jul 929 3-4 Aug 931 1-2 Sep 927 1-4 Nov 925 1-2 Jan 933 1-4 Mar 937 3-4 May 945 1-4 Jul 953 1-2 Aug 955 3-4 Sep 936 3-4 Nov 929 1-2 Jul 956 3-4 Nov 935 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 28.59 Oct 28.73 Dec 28.95 Jan 29.19 Mar 29.50 May 29.78 Jul 30.07 Aug 30.23 Sep 30.39 Oct 30.50 Dec 30.70 Jan 30.97 Mar 31.28 May 31.59 Jul 31.91 Aug 32.06 Sep 32.16 Oct 32.16 Dec 32.48 Jul 32.48 Oct 32.48 Dec 32.48 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 324.90 Oct 325.70 Dec 327.20 Jan 326.40 Mar 325.10 May 323.10 Jul 324.40 Aug 324.50 Sep 324.10 Oct 322.40 Dec 321.90 Jan 322.50 Mar 322.50 May 324.10 Jul 326.50 Aug 323.10 Sep 323.10 Oct 323.10 Dec 323.10 Jul 326.00 Oct 326.00 Dec 333.00