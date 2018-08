CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 542 1-4 Dec 562 1-2 Mar 585 1-4 May 595 1-2 Jul 585 3-4 Sep 592 1-2 Dec 602 3-4 Mar 608 1-4 May 607 3-4 Jul 597 3-4 Sep 600 Dec 609 3-4 Mar 611 3-4 May 611 3-4 Jul 605 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 362 Dec 376 1-2 Mar 388 1-2 May 395 1-2 Jul 401 1-2 Sep 400 Dec 402 3-4 Mar 413 1-4 May 418 3-4 Jul 423 1-4 Sep 413 1-2 Dec 415 Jul 430 Dec 419 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 260 3-4 Dec 268 1-2 Mar 273 May 275 1-4 Jul 277 1-4 Sep 281 Dec 281 Mar 281 May 281 Jul 279 1-2 Sep 279 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 881 3-4 Nov 893 1-4 Jan 905 3-4 Mar 916 1-2 May 927 1-4 Jul 935 3-4 Aug 937 1-2 Sep 932 Nov 928 3-4 Jan 936 3-4 Mar 941 May 947 3-4 Jul 955 1-2 Aug 957 3-4 Sep 939 Nov 931 1-4 Jul 958 1-2 Nov 937 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 28.54 Oct 28.67 Dec 28.88 Jan 29.12 Mar 29.43 May 29.72 Jul 30.02 Aug 30.17 Sep 30.33 Oct 30.42 Dec 30.63 Jan 30.90 Mar 31.20 May 31.51 Jul 31.85 Aug 31.99 Sep 32.07 Oct 32.07 Dec 32.37 Jul 32.37 Oct 32.37 Dec 32.37 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 328.20 Oct 329.00 Dec 330.60 Jan 329.90 Mar 328.00 May 325.90 Jul 327.20 Aug 327.30 Sep 326.70 Oct 325.00 Dec 324.40 Jan 324.90 Mar 324.90 May 326.50 Jul 328.70 Aug 325.30 Sep 325.30 Oct 325.30 Dec 325.30 Jul 328.20 Oct 328.20 Dec 335.20