CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 560 1-2 Dec 579 3-4 Mar 601 1-2 May 611 Jul 596 3-4 Sep 603 Dec 612 1-4 Mar 617 1-4 May 615 3-4 Jul 607 1-4 Sep 609 3-4 Dec 618 1-2 Mar 620 1-4 May 620 1-4 Jul 613 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 364 1-4 Dec 378 3-4 Mar 390 3-4 May 397 3-4 Jul 403 1-2 Sep 401 3-4 Dec 404 1-2 Mar 414 3-4 May 420 1-4 Jul 424 1-4 Sep 414 1-4 Dec 415 1-2 Jul 430 1-2 Dec 419 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 258 3-4 Dec 267 Mar 272 1-4 May 274 1-2 Jul 276 1-2 Sep 280 1-4 Dec 280 1-4 Mar 280 1-4 May 280 1-4 Jul 278 3-4 Sep 278 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 881 1-2 Nov 892 3-4 Jan 905 Mar 915 1-2 May 926 Jul 934 3-4 Aug 936 1-4 Sep 931 1-4 Nov 928 1-2 Jan 936 1-2 Mar 940 3-4 May 947 3-4 Jul 955 1-2 Aug 957 3-4 Sep 939 Nov 931 3-4 Jul 959 Nov 938 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 28.23 Oct 28.36 Dec 28.56 Jan 28.80 Mar 29.10 May 29.39 Jul 29.68 Aug 29.84 Sep 29.98 Oct 30.08 Dec 30.31 Jan 30.57 Mar 30.88 May 31.19 Jul 31.52 Aug 31.67 Sep 31.73 Oct 31.72 Dec 32.04 Jul 32.04 Oct 32.04 Dec 32.04 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 330.10 Oct 330.70 Dec 332.40 Jan 332.00 Mar 329.10 May 326.30 Jul 327.40 Aug 327.50 Sep 326.70 Oct 324.40 Dec 323.80 Jan 324.20 Mar 324.40 May 326.10 Jul 328.30 Aug 324.90 Sep 324.90 Oct 324.90 Dec 324.90 Jul 327.80 Oct 327.80 Dec 334.80