CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 542 1-4 Dec 562 Mar 584 3-4 May 596 Jul 588 1-2 Sep 595 1-2 Dec 605 1-2 Mar 610 3-4 May 609 3-4 Jul 604 Sep 607 Dec 615 3-4 Mar 617 3-4 May 617 3-4 Jul 611 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 365 1-4 Dec 379 3-4 Mar 391 1-2 May 398 1-2 Jul 404 1-4 Sep 403 1-4 Dec 405 3-4 Mar 415 3-4 May 421 1-4 Jul 425 Sep 415 Dec 416 1-2 Jul 431 1-2 Dec 420 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 253 3-4 Dec 263 1-2 Mar 268 3-4 May 271 Jul 273 Sep 276 3-4 Dec 276 3-4 Mar 276 3-4 May 276 3-4 Jul 275 1-4 Sep 275 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 885 1-2 Nov 897 Jan 909 1-4 Mar 919 3-4 May 930 1-2 Jul 939 3-4 Aug 941 1-4 Sep 936 1-4 Nov 934 Jan 941 1-2 Mar 945 3-4 May 953 1-4 Jul 960 1-4 Aug 962 1-4 Sep 943 3-4 Nov 936 1-2 Jul 963 3-4 Nov 942 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 28.15 Oct 28.28 Dec 28.48 Jan 28.73 Mar 29.03 May 29.32 Jul 29.61 Aug 29.77 Sep 29.92 Oct 30.03 Dec 30.24 Jan 30.51 Mar 30.82 May 31.14 Jul 31.44 Aug 31.61 Sep 31.68 Oct 31.69 Dec 31.97 Jul 31.97 Oct 31.97 Dec 31.97 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 334.60 Oct 335.50 Dec 337.00 Jan 336.10 Mar 332.90 May 330.00 Jul 331.40 Aug 331.40 Sep 330.50 Oct 328.50 Dec 328.20 Jan 328.80 Mar 328.80 May 330.40 Jul 333.00 Aug 329.60 Sep 329.60 Oct 329.60 Dec 329.60 Jul 332.50 Oct 332.50 Dec 339.50