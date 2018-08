CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 541 3-4 Dec 561 1-4 Mar 582 3-4 May 592 1-4 Jul 587 1-2 Sep 594 Dec 603 1-2 Mar 608 3-4 May 608 Jul 603 1-2 Sep 606 1-2 Dec 615 Mar 613 1-2 May 613 1-2 Jul 608 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 362 1-4 Dec 376 1-2 Mar 388 May 394 3-4 Jul 400 1-2 Sep 400 3-4 Dec 404 Mar 414 1-4 May 420 Jul 424 1-2 Sep 415 3-4 Dec 417 1-4 Jul 432 1-4 Dec 421 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 260 1-4 Dec 268 1-2 Mar 272 May 273 1-2 Jul 275 1-2 Sep 279 1-2 Dec 279 1-2 Mar 279 1-2 May 279 1-2 Jul 278 Sep 278 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 861 3-4 Sep 868 1-4 Nov 879 3-4 Jan 891 3-4 Mar 902 May 912 1-2 Jul 921 1-4 Aug 923 1-4 Sep 918 1-2 Nov 916 1-4 Jan 924 1-4 Mar 928 3-4 May 936 1-2 Jul 944 1-2 Aug 946 1-2 Sep 930 3-4 Nov 923 1-2 Jul 950 3-4 Nov 929 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 28.07 Sep 28.28 Oct 28.41 Dec 28.61 Jan 28.86 Mar 29.18 May 29.47 Jul 29.75 Aug 29.92 Sep 30.06 Oct 30.16 Dec 30.37 Jan 30.64 Mar 30.95 May 31.26 Jul 31.59 Aug 31.74 Sep 31.83 Oct 31.85 Dec 32.15 Jul 32.15 Oct 32.15 Dec 32.15 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 335.80 Oct 336.60 Dec 337.80 Jan 335.40 Mar 331.90 May 328.80 Jul 330.00 Aug 330.10 Sep 329.50 Oct 327.80 Dec 327.40 Jan 328.20 Mar 328.10 May 329.80 Jul 332.20 Aug 328.80 Sep 328.80 Oct 328.80 Dec 328.80 Jul 331.70 Oct 331.70 Dec 338.70