Sri Lanka-South Africa T20 Scoreboard

COLOMBO, Sri Lanka (AP) — Scoreboard Tuesday at the end of the only T20 match between Sri Lanka and South Africa at R.Premadasa Stadium:

South Africa Innings

Quinton de Kock run out 20

Hashim Amla c Shanaka b Silva 0

Reeza Hendricks b Dananjaya 19

JP Duminy lbw de Silva 3

Heinrich Klaasen c Mendis b Sandakan 18

David Miller c Chandimal b Dananjaya 14

Andile Phehlukwayo b Sandakan 0

Kagiso Rabada lbw b Sandakan 0

Junior Dala not out 12

Lungi Ngidi c Chandimal b Rajitha 4

Tabraiz Shamsi c Chandimal b Udana 0

Extras: (1b, 5lb, 1w, 1nb) 8

TOTAL: (all out) 98.

Overs: 16.4.

Fall of wickets: 1-14, 2-30, 3-42, 4-57, 5-69, 6-69, 7-73, 8-84, 9-93, 10-98.

Bowling: Kasun Rajitha 3-0-27-1, Dhananjaya de Silva 4-0-22-2 (1nb), Akila Dananjaya 4-0-15-2 (1w), Lakshan Sandakan 4-1-19-3, Isuru Udana 1.4-0-9-1

Sri Lanka Innings

Kusal Perera c Shamsi b Rabada 3

Kusal Mendis lbw b Rabada 1

Dinesh Chandimal not out 36

Dhananjaya de Silva c Phehlukwayo b Dala 31

Angelo Mathews c Klaasen b Shamsi 0

Dasun Shanaka c Hendricks b Dala 16

Thisara Perera b Shamsi 0

Akila Dananjaya b Duminy 2

Isuru Udana not out 5

Extras: (3w, 2nb) 5

TOTAL: (for 7 wickets) 99.

Overs: 16.

Fall of wickets: 1-4, 2-6, 3-59, 4-63, 5-82, 6-83, 7-88.

Did not bat: Lakshan Sandakan, Kasun Rajitha

Bowling: Kasigo Rabada 4-0-24-2 (2nb), Lungi Ngidi 3-0-25-0, Tabraiz Shamsi 4-1-26-2 (1w), Junior Dala 4-0-22-2 (2w), JP Duminy 1-0-2-1.

Toss: Won by South Africa.

Result: Sri Lanka won by three wickets.

Umpires: Ranmore Martinesz and Ruchira Palliyaguruge, Sri Lanka.

TV Umpire: Lyndon Hannibal, Sri Lanka.

Match Referee: Javagal Srinath, India.