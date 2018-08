New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Sep 2148 Up 30 Sep 2080 2129 2077 2121 Up 35 Oct 2148 Up 30 Dec 2117 2163 2117 2148 Up 30 Mar 2142 2176 2135 2162 Up 23 May 2155 2190 2150 2175 Up 21 Jul 2189 2197 2163 2185 Up 17 Sep 2189 2205 2171 2193 Up 17 Dec 2174 2211 2173 2197 Up 19 Mar 2204 Up 19 May 2208 Up 19 Jul 2217 Up 19