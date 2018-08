CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 533 1-2 Dec 553 1-2 Mar 575 1-2 May 585 1-4 Jul 581 1-4 Sep 588 1-4 Dec 598 1-2 Mar 604 May 605 1-4 Jul 601 Sep 603 3-4 Dec 613 1-4 Mar 613 1-4 May 613 1-4 Jul 606 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 356 1-2 Dec 370 1-2 Mar 382 May 388 3-4 Jul 394 1-2 Sep 395 1-2 Dec 398 3-4 Mar 409 1-2 May 415 3-4 Jul 420 1-4 Sep 414 1-2 Dec 415 1-2 Jul 430 1-2 Dec 420 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 258 Dec 267 Mar 271 May 273 1-4 Jul 275 1-2 Sep 279 1-2 Dec 279 1-2 Mar 279 1-2 May 279 1-2 Jul 278 Sep 278 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 853 1-2 Sep 857 1-4 Nov 868 3-4 Jan 880 3-4 Mar 891 1-2 May 903 Jul 912 1-2 Aug 914 1-2 Sep 910 3-4 Nov 908 3-4 Jan 917 1-4 Mar 921 3-4 May 929 3-4 Jul 937 Aug 939 Sep 923 1-4 Nov 916 1-2 Jul 943 3-4 Nov 922 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 28.24 Sep 28.36 Oct 28.46 Dec 28.67 Jan 28.92 Mar 29.24 May 29.55 Jul 29.84 Aug 29.99 Sep 30.14 Oct 30.22 Dec 30.43 Jan 30.69 Mar 31.01 May 31.34 Jul 31.65 Aug 31.82 Sep 31.96 Oct 31.99 Dec 32.29 Jul 32.29 Oct 32.29 Dec 32.29 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 327.80 Sep 327.50 Oct 327.90 Dec 328.80 Jan 326.70 Mar 325.10 May 323.50 Jul 325.10 Aug 325.50 Sep 325.30 Oct 323.80 Dec 324.10 Jan 324.60 Mar 324.60 May 326.30 Jul 329.10 Aug 325.70 Sep 325.70 Oct 325.70 Dec 325.70 Jul 328.60 Oct 328.60 Dec 335.60