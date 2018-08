CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 546 3-4 Dec 569 1-2 Mar 591 May 598 3-4 Jul 590 3-4 Sep 597 3-4 Dec 607 3-4 Mar 613 1-4 May 611 3-4 Jul 602 1-2 Sep 605 1-2 Dec 615 Mar 615 1-2 May 615 1-2 Jul 607 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 357 3-4 Dec 371 3-4 Mar 383 1-4 May 390 1-4 Jul 396 Sep 397 1-4 Dec 400 1-2 Mar 411 May 417 Jul 421 1-4 Sep 414 1-4 Dec 415 1-4 Jul 428 1-4 Dec 419 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 256 3-4 Dec 266 1-2 Mar 270 3-4 May 273 Jul 276 Sep 280 1-4 Dec 280 1-4 Mar 280 1-4 May 280 1-4 Jul 278 3-4 Sep 278 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 846 Sep 850 3-4 Nov 861 3-4 Jan 873 1-2 Mar 885 May 896 1-2 Jul 906 Aug 908 Sep 905 1-2 Nov 905 1-2 Jan 914 1-4 Mar 919 May 926 3-4 Jul 934 Aug 936 Sep 923 1-4 Nov 911 1-2 Jul 938 3-4 Nov 917 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 27.99 Sep 28.10 Oct 28.20 Dec 28.41 Jan 28.66 Mar 28.99 May 29.31 Jul 29.61 Aug 29.77 Sep 29.91 Oct 30.00 Dec 30.24 Jan 30.52 Mar 30.84 May 31.17 Jul 31.50 Aug 31.63 Sep 31.74 Oct 31.77 Dec 32.06 Jul 32.06 Oct 32.06 Dec 32.06 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 323.50 Sep 321.70 Oct 322.10 Dec 323.30 Jan 322.10 Mar 320.50 May 319.60 Jul 321.40 Aug 321.90 Sep 321.80 Oct 320.40 Dec 320.50 Jan 321.10 Mar 321.20 May 323.00 Jul 325.40 Aug 322.00 Sep 322.00 Oct 322.00 Dec 322.00 Jul 324.90 Oct 324.90 Dec 331.90