CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 564 1-2 Dec 586 1-2 Mar 607 May 614 3-4 Jul 604 1-4 Sep 610 Dec 619 3-4 Mar 624 1-4 May 620 1-2 Jul 611 3-4 Sep 615 1-2 Dec 624 1-4 Mar 627 1-4 May 627 1-4 Jul 619 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 369 1-4 Dec 382 3-4 Mar 394 May 400 3-4 Jul 406 1-4 Sep 406 3-4 Dec 409 1-2 Mar 419 1-4 May 425 Jul 428 3-4 Sep 418 1-2 Dec 419 3-4 Jul 432 1-4 Dec 421 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 261 1-2 Dec 270 3-4 Mar 275 3-4 May 278 Jul 281 Sep 285 1-4 Dec 285 1-4 Mar 285 1-4 May 285 1-4 Jul 283 3-4 Sep 283 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 887 3-4 Sep 893 Nov 904 Jan 915 1-2 Mar 925 May 935 1-4 Jul 943 1-4 Aug 945 Sep 939 3-4 Nov 937 3-4 Jan 945 1-2 Mar 949 1-4 May 956 Jul 963 Aug 965 Sep 952 1-4 Nov 942 3-4 Jul 970 Nov 949 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 28.42 Sep 28.55 Oct 28.65 Dec 28.88 Jan 29.14 Mar 29.47 May 29.79 Jul 30.09 Aug 30.24 Sep 30.38 Oct 30.48 Dec 30.70 Jan 30.97 Mar 31.28 May 31.61 Jul 31.92 Aug 32.05 Sep 32.15 Oct 32.15 Dec 32.38 Jul 32.38 Oct 32.38 Dec 32.38 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 334.00 Sep 332.60 Oct 333.40 Dec 334.90 Jan 333.80 Mar 332.40 May 331.10 Jul 332.60 Aug 332.80 Sep 332.60 Oct 330.50 Dec 330.50 Jan 331.10 Mar 331.20 May 333.00 Jul 335.40 Aug 332.00 Sep 332.00 Oct 332.00 Dec 332.00 Jul 334.90 Oct 334.90 Dec 341.90