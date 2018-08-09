Wednesday's Major League Linescores

|AMERICAN LEAGUE
|Seattle
|100
|010
|401—
|7
|9
|1
|Texas
|203
|020
|40x—11
|19
|2
Gonzales, Tuivailala (6), Pazos (6), Duke (7), Bradford (7) and Zunino; Gallardo, Claudio (7), Gearrin (7), Butler (8) and Kiner-Falefa. W_Gallardo 7-1. L_Gonzales 12-7. HRs_Seattle, Zunino 2 (16). Texas, Gallo 2 (31).
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|NATIONAL LEAGUE
|Cincinnati
|000
|000
|000—0
|7
|1
|New York
|010
|220
|03x—8
|8
|1
Stephenson, Lorenzen (5), Peralta (6), Mella (7), Ervin (8) and Casali; deGrom, Lugo (7), Blevins (8), Gsellman (9) and Mesoraco. W_deGrom 6-7. L_Stephenson 0-1.