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Wednesday's Major League Linescores

By The Associated Press,Associated Press
2018/08/09 05:32
AMERICAN LEAGUE
Seattle 100 010 401— 7 9 1
Texas 203 020 40x—11 19 2

Gonzales, Tuivailala (6), Pazos (6), Duke (7), Bradford (7) and Zunino; Gallardo, Claudio (7), Gearrin (7), Butler (8) and Kiner-Falefa. W_Gallardo 7-1. L_Gonzales 12-7. HRs_Seattle, Zunino 2 (16). Texas, Gallo 2 (31).

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NATIONAL LEAGUE
Cincinnati 000 000 000—0 7 1
New York 010 220 03x—8 8 1

Stephenson, Lorenzen (5), Peralta (6), Mella (7), Ervin (8) and Casali; deGrom, Lugo (7), Blevins (8), Gsellman (9) and Mesoraco. W_deGrom 6-7. L_Stephenson 0-1.