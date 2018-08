CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 568 1-4 Dec 590 Mar 609 1-4 May 615 Jul 605 1-4 Sep 611 1-4 Dec 621 1-2 Mar 626 May 623 Jul 607 3-4 Sep 610 1-2 Dec 619 1-4 Mar 622 1-2 May 622 1-2 Jul 618 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 370 3-4 Dec 384 1-2 Mar 395 1-2 May 402 Jul 407 3-4 Sep 408 1-2 Dec 411 1-4 Mar 420 3-4 May 425 3-4 Jul 429 1-2 Sep 419 Dec 419 3-4 Jul 431 3-4 Dec 420 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 255 1-4 Dec 263 3-4 Mar 268 1-4 May 270 3-4 Jul 274 Sep 278 1-2 Dec 278 1-2 Mar 278 1-2 May 278 1-2 Jul 277 Sep 277 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 889 1-4 Sep 895 1-4 Nov 905 3-4 Jan 917 Mar 926 1-4 May 936 1-4 Jul 944 1-2 Aug 946 Sep 940 1-4 Nov 937 1-2 Jan 945 1-4 Mar 949 May 955 3-4 Jul 962 3-4 Aug 964 3-4 Sep 952 1-4 Nov 942 3-4 Jul 970 Nov 949 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 28.59 Sep 28.75 Oct 28.87 Dec 29.09 Jan 29.35 Mar 29.66 May 29.98 Jul 30.28 Aug 30.43 Sep 30.55 Oct 30.63 Dec 30.86 Jan 31.13 Mar 31.44 May 31.77 Jul 32.08 Aug 32.16 Sep 32.27 Oct 32.32 Dec 32.54 Jul 32.54 Oct 32.54 Dec 32.54 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 332.70 Sep 331.00 Oct 331.20 Dec 332.60 Jan 332.00 Mar 330.60 May 330.00 Jul 332.00 Aug 332.40 Sep 332.10 Oct 330.40 Dec 330.50 Jan 331.00 Mar 331.10 May 333.00 Jul 335.10 Aug 331.70 Sep 331.70 Oct 331.70 Dec 331.70 Jul 334.60 Oct 334.60 Dec 341.60