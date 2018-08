Monday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE Minnesota 000 000 000— 0 3 1 Cleveland 200 401 30x—10 11 0

Gibson, Belisle (6), Garver (8) and Wilson; Bauer, Cimber (7), O.Perez (8), Otero (9) and R.Perez. W_Bauer 11-6. L_Gibson 5-9. HRs_Cleveland, Kipnis (11), Guyer (6), Alonso (19), Encarnacion (25).

___

New York 000 220 030—7 10 0 Chicago 000 000 000—0 3 0

Lynn, Cole (8) and Higashioka; Covey, Avilan (7), Vieira (8), Davidson (9) and K.Smith. W_Lynn 8-8. L_Covey 4-8. HRs_New York, Torres (18), Walker (4).

___

Seattle 000 102 000 001—4 14 1 Texas 000 000 300 000—3 6 1

(12 innings)

LeBlanc, Warren (7), Duke (7), Colome (7), Vincent (9), Pazos (10), Tuivailala (11), Diaz (12) and Zunino; M.Perez, Martin (8), Leclerc (9), Gearrin (10), Claudio (11), Butler (12) and Kiner-Falefa. W_Tuivailala 4-3. L_Butler 2-2. Sv_Diaz (42). HRs_Seattle, Zunino (14).

___

INTERLEAGUE Chicago 000 101 010—3 9 0 Kansas City 010 000 000—1 8 0

Hamels, Cishek (7), Kintzler (8), Strop (9) and Contreras; Junis, McCarthy (6), Hill (7), Flynn (8), Hammel (8) and S.Perez. W_Hamels 7-9. L_McCarthy 4-4. Sv_Strop (8). HRs_Chicago, Baez (25).

___

Houston 000 000 003—3 4 0 San Francisco 000 001 000—1 4 0

Morton, Osuna (8), Rondon (9) and Maldonado, Stassi; Rodriguez, Moronta (8), W.Smith (9) and Posey. W_Osuna 1-0. L_W.Smith 1-2. Sv_Rondon (12). HRs_Houston, Gonzalez (10). San Francisco, Crawford (11).

___

NATIONAL LEAGUE St. Louis 000 000 001—1 7 0 Miami 100 100 00x—2 8 1

Weaver, Webb (7) and Molina; Chen, Hernandez (6), Guerrero (7), Steckenrider (8), Barraclough (9), Guerra (9) and Realmuto. W_Chen 4-8. L_Weaver 6-10. Sv_Guerra (1). HRs_Miami, Castro (9).

___

Cincinnati 000 000 400—4 7 0 New York 300 201 00x—6 16 0

Bailey, Peralta (4), Mella (5), Hughes (7), Iglesias (8) and Barnhart; Syndergaard, Wahl (7), Gsellman (7), Blevins (9) and Plawecki. W_Syndergaard 7-2. L_Bailey 1-9. Sv_Blevins (1). HRs_New York, Plawecki (3), McNeil (2).

___

Pittsburgh 000 000 000—0 2 1 Colorado 000 020 00x—2 5 0

Musgrove, Santana (8) and Diaz; Freeland, Oh (8), W.Davis (9) and Iannetta. W_Freeland 10-7. L_Musgrove 4-6. Sv_W.Davis (32).