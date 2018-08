AMERICAN LEAGUE Los Angeles 000 000 200—2 3 0 Tampa Bay 000 400 00x—4 6 1

Heaney, Johnson (7), Parker (8) and Briceno, Arcia; Wood, Beeks (3), Castillo (8), Romo (9) and Sucre. W_Beeks 1-1. L_Heaney 6-7. Sv_Romo (13).

___

NATIONAL LEAGUE Colorado 000 200 000—2 7 1 St. Louis 001 000 002—3 8 1

Senzatela, Oh (7), Ottavino (8), Davis (9) and Wolters; Mikolas, Brebbia (8), Shreve (9) and Molina. W_Shreve 3-2. L_Davis 1-4.