CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 560 1-2 Dec 582 3-4 Mar 600 May 606 Jul 597 1-2 Sep 603 3-4 Dec 614 1-4 Mar 619 May 618 3-4 Jul 601 Sep 604 Dec 611 1-4 Mar 611 1-4 May 611 1-4 Jul 610 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 366 3-4 Dec 381 1-4 Mar 392 1-4 May 398 Jul 403 3-4 Sep 405 Dec 408 1-4 Mar 418 1-4 May 423 3-4 Jul 427 3-4 Sep 419 Dec 419 1-4 Jul 431 1-2 Dec 418 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 243 Dec 250 3-4 Mar 254 1-4 May 256 3-4 Jul 260 Sep 264 1-2 Dec 264 1-2 Mar 264 1-2 May 264 1-2 Jul 263 Sep 263 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 882 1-2 Sep 887 Nov 897 1-2 Jan 908 3-4 Mar 918 May 927 1-2 Jul 935 3-4 Aug 937 1-2 Sep 931 3-4 Nov 929 1-4 Jan 937 1-2 Mar 941 3-4 May 949 1-2 Jul 956 3-4 Aug 958 1-2 Sep 942 1-2 Nov 931 1-4 Jul 958 1-2 Nov 937 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 28.12 Sep 28.29 Oct 28.40 Dec 28.61 Jan 28.86 Mar 29.18 May 29.51 Jul 29.84 Aug 29.97 Sep 30.11 Oct 30.20 Dec 30.43 Jan 30.72 Mar 31.06 May 31.38 Jul 31.70 Aug 31.80 Sep 31.93 Oct 32.00 Dec 32.14 Jul 32.14 Oct 32.14 Dec 32.14 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 332.80 Sep 331.00 Oct 331.30 Dec 332.60 Jan 332.00 Mar 329.00 May 327.70 Jul 329.50 Aug 329.90 Sep 329.70 Oct 327.80 Dec 327.90 Jan 328.50 Mar 328.50 May 330.50 Jul 332.80 Aug 329.40 Sep 329.40 Oct 329.40 Dec 329.40 Jul 332.30 Oct 332.30 Dec 339.30