HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--août 1, 2018--Ascend Performance Materials, le plus grand producteur pleinement intégré au monde de résine de nylon 6,6, a annoncé aujourd’hui le rachat de Britannia Techno Polymer (BTP), un compounder de plastiques techniques basé aux Pays-Bas. Cette acquisition va permettre à Ascend de bénéficier d’une base de fabrication de plastiques techniques de premier plan en Europe et d’étendre son portefeuille croissant de composés exclusifs.

« Notre nouveau partenariat avec BTP fournit à Ascend un sixième site de fabrication ainsi qu’un site dédié lui permettant de servir ses clients dans toute l’Europe avec des capacités de compoundage améliorées et une expertise plus étendue en termes de développement d’applications », a déclaré Phil McDivitt, président et chef de la direction d’Ascend. « Plus important encore, BTP partage notre engagement envers la sécurité, la qualité, l’innovation et le service à la clientèle. Ensemble, nous allons élargir nos offres et continuer à fournir les niveaux de fiabilité et de service technique auxquels nos clients ont appris à faire confiance. »

BTP a été fondée en 2006 par Andrew Leigh. La société est une société de compoundage et de tolling de thermoplastiques techniques spécialisée dans la production de composés de nylon exclusifs. Ses certifications incluent ISO 9001 et TS 16949.

« Ce rachat va nous permettre de mieux servir nos clients européens et d’étendre nos capacités de compoundage », a déclaré John Saunders, responsable européen d’Ascend. « Cela fait longtemps que nous entretenons une relation avec BTP et nous nous réjouissons à l’idée d’arriver à une plus grande efficacité opérationnelle et d’approfondir notre expérience. Nous sommes ravis qu’Andy Leigh et l’équipe de BTP rejoignent Ascend. »

Les employés de BTP effectueront immédiatement la transition vers les rangs d’Ascend. M. Leigh rejoindra l’équipe de direction mondiale d’Ascend en tant que directeur de la technologie de compoundage.

« C’est un nouveau chapitre passionnant qui s’annonce pour les deux sociétés », a déclaré M. Leigh. « Nous sommes impatients d’étendre la portée d’Ascend et d’arriver une gestion opérationnelle de classe mondiale. »

À propos d’Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials est un fournisseur international haut de gamme de produits chimiques, de fibres et de matières plastiques de haute qualité. Ascend est l’un des plus grands producteurs intégrés de PA66 au monde, avec ses propres installations de fabrication en interne, assurant une sécurité totale de l’approvisionnement. La gamme des produits d’Ascend lui a valu une réputation inégalée pour sa qualité, ses techniques innovantes et son approche clairvoyante des affaires qui élargit les horizons du possible. Avec huit sites internationaux et plus de 2 400 personnes travaillant sur ses sites à travers le monde, Ascend dispose de l’inspiration, de l’expertise, du personnel et de l’attitude innovante nécessaires pour offrir aux clients la bonne solution de façon constante.

Ensemble, nous faisons une différence.

Ensemble, nous offrons une inspiration tous les jours.

Pour en savoir plus sur Ascend, consultez le site www.ascendmaterials.com.

À propos de SK Capital

SK Capital est une société d’investissement privé qui se concentre uniquement sur les secteurs des matériaux de spécialité, des produits chimiques et de la santé. La mission de la firme est de développer des entreprises solides et en croissance qui créent une valeur économique importante sur le long terme. SK utilise son expérience de l’industrie, de l’exploitation et des investissements pour identifier les possibilités qui transforment les entreprises en organisations plus performantes, en leur assurant un meilleur positionnement stratégique, une croissance et une rentabilité accrues, tout en réduisant le risque d’exploitation. Les sociétés du portefeuille de SK Capital génèrent des revenus d’environ 8 milliards USD par an, et emploient environ 9 000 personnes. La firme gère actuellement plus de 1,5 milliard USD en capital engagé. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.skcapitalpartners.com.

