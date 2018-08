HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--ago. 1, 2018--Ascend Performance Materials, el productor de resina 6,6 de nailon más grande del mundo completamente integrado, anunció el día de hoy la adquisición de Britannia Techno Polymer (BTP), un fabricante de compuestos plásticos de ingeniería, con sede en Holanda. Esta adquisición le proporciona a Ascend una base líder en la fabricación de plásticos de ingeniería en Europa, así como la expansión de su creciente gama de compuestos patentados.

Phil McDivitt, CEO (left), and Andrew Leigh (right), director of compounding technology at Ascend Performance Materials. (Photo: Ascend Performance Materials)

“Nuestra nueva sociedad con BTP pone a disposición de Ascend una sexta ubicación de fabricación y una presencia dedicada a dar servicio a nuestros clientes a través de Europa con compuestos de capacidades mejoradas y conocimientos de desarrollo de aplicaciones”, dijo Phil McDivitt, presidente y director ejecutivo de Ascend. “Pero lo más importante, BTP comparte nuestro compromiso con la seguridad, calidad, innovación y el servicio al cliente. Trabajando juntos podremos expandir nuestras ofertas y continuar proporcionando los niveles de confiabilidad y servicio técnico en el cual los clientes confían”.

BTP fue fundada en 2006 por Andrew Leigh. La compañía se especializa en compuestos y fabricación intermedia de termoplásticos de ingeniería enfocada en la producción de compuestos de nailon patentados. Sus certificaciones incluyen ISO 9001 y TS 16949.

“Esta adquisición nos dará la oportunidad de proporcionar un mejor servicio a los clientes Europeos y expandir nuestra habilidad y capacidad de fabricación de compuestos”, dijo John Saunders, líder europeo de Ascend. “Nuestra relación con BTP data de hace mucho, y ansiamos poder adquirir una gran experiencia y eficiencia operativa. Estamos muy emocionados de contar con Andy Leigh y el equipo de BTP a nuestro lado, aquí en Ascend.”

La transición de los empleados de BTP hacia Ascend se realizará de inmediato. Leigh se unirá al equipo de administración de Ascend a nivel mundial como director de tecnología de compuestos.

“Este es un capítulo emocionante para nuestras dos compañías”, dijo Leigh. “Estamos ansiosos por expandir el alcance de Ascend y de contar con una administración operativa de nivel mundial”.

