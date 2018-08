HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--ago 1, 2018--A Ascend Performance Materials, o maior produtor global totalmente integrado de resina de nylon 6-6, anunciou hoje a compra da Britannia Techno Polymer (BTP), uma fabricante de compostos plástico para a engenharia sediada na Holanda. A aquisição proporciona à Ascend uma base de fabricação de plásticos para a engenharia líder na Europa e uma expansão para o seu crescente portfólio de compostos proprietários.

“Nossa nova parceria com a BTP proporciona à Ascend um sexto local de fabricação e uma projeção exclusiva para atender nossos clientes em toda a Europa, oferecendo uma capacidade aprimorada em compostos e uma expertise mais ampla no desenvolvimento de aplicações”, disse Phil McDivitt, presidente e diretor executivo da Ascend. “Mais importante, a BTP compartilha nosso compromisso com a segurança, qualidade, inovação e atendimento ao cliente. Juntos, ampliaremos nossa oferta e continuaremos oferecendo os níveis de confiabilidade e atendimento técnico nos quais os clientes aprenderam a confiar.”

A BTP foi fundada em 2006 por Andrew Leigh. A empresa é uma fabricante de compostos termoplásticos para a engenharia e consórcio de financiamento especializado na produção de compostos de nylon proprietários. Suas certificações incluem ISO 9001 e TS 16949.

“Essa compra nos permitirá atender melhor nosos clientes europeus e ampliar nossa capacidade e recursos em compostos”, disse John Saunders, líder europeu da Ascend. “Temos um longo relacionamento com a BTP e estou ansioso por obter uma maior eficiência e experiência operacional. Estamos muito empolgados com a chegada de Andy Leigh e da BTP na Ascend.”

Os funcionários da BTP farão a transição para a Ascend imediatamente. Leigh entrará para a equipe de administração global da Ascend, como diretor de tecnologia de compostos.

“É um capítulo empolgante para ambas as empresas”, disse Leigh. “Estamos ansiosos para expandir o alcance da Ascend e ganhar uma administração operacional de categorial internacional.”

