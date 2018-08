MAXON Presenta Cinema 4D Release 20

FRIEDRICHSDORF, Germania--(BUSINESS WIRE)--ago 1, 2018-- presenta oggi Cinema 4D Release 20, una versione innovativa del suo iconico software per la progettazione e l’animazione tridimensionale. La Release 20 introduce funzionalità d’avanguardia per gli artisti degli effetti visivi e della grafica animata, integrando i materiali basati su nodi, la modellazione dei volumi, una solida importazione dei dati CAD e una decisa evoluzione del set di strumenti MoGraph. MAXON presenterà Cinema 4D R20 live & online ( C4DLive.com ) alla prossima convention SIGGRAPH 2018 dal 14 al 16 Agosto a Vancouver, BC.

"Siamo davvero entusiasti di poter offrire strumenti e funzionalità di alto livello che oltre a semplificare il workflow spingeranno il settore verso nuove ed entusiasmanti direzioni", afferma David McGavran, CEO di MAXON Computer GmbH. "Negli ultimi dieci anni, il nostro set di strumenti MoGraph ha rivoluzionato il settore della grafica broadcast. Il nuovo sistema basato sui Campi della R20 introduce la prossima evoluzione del workflow targato Cinema 4D”.

Le funzionalità chiave della Release 20 comprendono:

Materiali Basati su Nodi – Una nuova opportunità per la creazione dei materiali, dai riferimenti più semplici agli shader più complessi, in un nuovo Editor basato su nodi. Con oltre 150 nodi tra cui scegliere, con funzioni diverse, gli artisti possono combinare i nodi e creare in modo facile complessi effetti di shading, per una maggiore flessibilità creativa. Per facilitare il passaggio, gli utenti per i quali il flusso di lavoro basato su nodi rappresenta una novità, possono ancora contare sull'interfaccia dell’Editor Materiali standard di Cinema 4D, creando automaticamente, e in background, il materiale nodale corrispondente. I materiali nodali potranno essere trasformati in asset (con i parametri definiti dall’utente) e visualizzati in un'interfaccia simile al classico Editor Materiali di Cinema 4D.

Campi MoGraph – Le nuove funzionalità di questo set di strumenti leader nel settore dell’animazione procedurale, offrono un modo completamente nuovo di definire la forza degli effetti combinando le Decadenze, dalle semplici forme agli shader, dai suoni agli oggetti, fino alle formule. Gli artisti possono sovrapporre i Campi con i metodi di fusione standard e rimappare gli effetti. È possibile inoltre raggruppare più Campi e usarli per controllare gli Effettuatori, i Deformatori, i Pesi e altro ancora.

Importazione Dati CAD – I comuni formati CAD possono essere direttamente importati in Cinema 4D R20 con un semplice drag&drop. Un'interfaccia unica di Tassellatura Basata su Scala consente di regolare i dettagli per creare visualizzazioni sorprendenti. Sono supportati i formati STEP, Solidworks, JT, Catia V5 e IGES.

Modellazione del Volume – È possibile creare modelli complessi aggiungendo o sottraendo forme di base in operazioni di tipo booleano grazie ai nuovi strumenti Costruttore Volume e Generatore Mesh Volume di Cinema 4D R20 basati su VDB. Costruite in modo procedurale volumi organici o a superficie rigida usando qualsiasi oggetto di Cinema 4D, inclusi i nuovi oggetti Campo. I Volumi possono essere esportati in formato .vdb sequenziale per l’utilizzo in tutte le applicazioni o motori di rendering che supportano OpenVDB.

Miglioramenti a ProRender – ProRender in Cinema 4D R20 espande con funzionalità chiave il set di strumenti per il rendering GPU, incluso il Sub-Surface Scattering, il Motion Blur e i Multi-Pass. È stato incluso anche un aggiornamento al nucleo di ProRender, il supporto per la tecnologia Metal 2 di Apple, le texture out-of-core e altro ancora.

Modernizzazione del Nucleo Tecnologico – Come parte dell’attuale transizione verso un nucleo di Cinema 4D più moderno, la Release 20 è dotata di sostanziali miglioramenti alle API, del nuovo framework dei nodi, dell'ulteriore sviluppo del framework per la modellazione e di una nuova struttura di Interfaccia Utente.

About MAXON

Con sede a Friedrichsdorf, in Germania, MAXON Computer sviluppa soluzioni per la modellazione, il painting, l'animazione e il rendering 3D professionale. I suoi pluripremiati prodotti software, Cinema 4D e BodyPaint 3D, sono stati ampiamente utilizzati per moltissimi scopi, a partire dalla creazione di straordinari effetti visivi per i migliori film, show televisivi e spot pubblicitari, oltre a sequenze animate d’avanguardia per videogame AAA, per illustrazioni mediche e per varie applicazioni in progettazioni architettoniche e industriali. MAXON ha uffici in Germania, negli USA, nel Regno Unito, in Canada, in Francia, in Giappone e a Singapore. I prodotti MAXON sono disponibili direttamente sul sito web e presso i suoi canali di distribuzione in tutto il mondo. MAXON è parte di Nemetschek Group.

