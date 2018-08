FRIEDRICHSDORF, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--août 1, 2018-- dévoile ce jour Cinema 4D Release 20, une version révolutionnaire de son logiciel iconique de conception et d'animation 3D. La version 20 introduit des fonctionnalités haut de gamme pour les artistes spécialistes en VFX et motion graphics, ycompris les matériaux à base de nœuds, la modélisation par volumes,l'importation CAO robuste et une évolution spectaculaire de l'ensemble des outils MoGraph. MAXON présentera Cinema 4D R20 endirect et en ligne ( C4DLive.com ) au prochain SIGGRAPH 2018 du 14 au16 août, à Vancouver, en Colombie-Britannique.

"Nous sommes ravis d'offrir des outils et des fonctionnalités haut de gamme qui vont rationaliser le flux de travail et pousser l'industrie dans des directions aussi nouvelles que passionnantes ", déclareDavid McGavran, PDG de MAXON Computer GmbH. "Au cours de la dernière décennie, notre ensemble d'outils MoGraph a révolutionné l'industrie graphique broadcast. Le nouveau système de champs de la R20offre la prochaine évolution du flux de production qui est la marque de Cinema4D".

Les principales nouveautés de la version 20 comprennent :

Matériaux à base de nœuds - Offrant de nouvelles possibilités pour créer des matériaux à partir de références simples jusqu'à des shaders complexes dans un éditeur à base de nœuds. Avec plus de 150 nœuds à choisir qui assurent différentes fonctions, les artistes peuvent combiner les nœuds pour créer facilement des effets d'ombrage complexes, ce qui assure une plus grande flexibilité créative. Pour un démarrage facilité, les utilisateurs débutants peuvent encore et toujours compter sur l'interface utilisateur de l'éditeur de matériaux standard de Cinema 4D, qui créera automatiquement le matériel nodal correspondant en arrière-plan. Les matériaux à base de nœuds peuvent être regroupés en contenus actifs avec des paramètres définis par l'utilisateur et gérés dans une interface similaire à celle de l'éditeur de matériaux classique de Cinema 4D.

Champs MoGraph - Les nouvelles fonctionnalités de cet ensemble d'outils d'animation procédurale de pointe offrent une toute nouvelle façon de définir la force des effets en combinant les atténuations - des formes simples aux shaders ou aux sons en passant par les objets et formules. Les artistes peuvent superposer des champs avec des modes de mixage standard et remapper leurs effets. Regroupez plusieurs champs et utilisez-les pour contrôler les effecteurs, les déformateurs, les influences, etc.

Importation de données CAO - Les formats CAO les plus populaires peuvent être importés directement et de manière transparente dans Cinema 4D R20 par simple glisser-déposer. Une interface de tessellation unique basée sur l'échelle permet d'ajuster les détails pour créer des visualisations étonnantes. Les formats STEP, Solidworks, JT, CatiaV5 et IGES sont supportés.

Modélisation par volumes - Créez des modèles complexes en ajoutant ou en soustrayant des formes de base via des opérations de type booléen à l'aide du Générateur de volume basé sur l'OpenVDB et du Mailleur de volume de Cinema 4D R20. Construisez des volumes organiques ou à surface dure en utilisant n'importe quell objet Cinema 4D, y compris les nouveaux objets Champ. Les volumes peuvent être exportés au format séquencé .vdb pour être utilisés dans n'importe quelle application ou moteur de rendu supportant OpenVDB.

Améliorations ProRender - ProRender dans Cinema 4DR20 étend la gamme d'outils de rendu GPU avec des fonctionnalités clés telles que la diffusion sous-surfacique, le flou de mouvement et les multi-passes. Sont également inclus un noyau ProRender mis à jour, la prise en charge de la technologie Metal 2 d'Apple, les textures out-of-core et bien d'autres ameliorations encore.

Modernisation de la technologie du cœur - Dans le cadre de la transition vers un noyau plus moderne dans Cinema 4D, la R20 s'accompagne d'améliorations substantielles de l'API, d'un nouveau cadre de travail à base de nœuds, de nouveaux développements sur le nouveau cadre de travail concernant la modélisation et l'interface utilisateur.

Cinema 4D Release 20 est prévu pour septembre 2018. Disponible pour MacOS et Windows.

A propos de MAXON

MAXON Computer, dont le siège social se trouve à Friedrichsdorf, en Allemagne, est un développeur de solutions professionnelles de modélisation 3D, de peinture, d'animation et de rendu. Ses produits logiciels primés Cinema 4D et BodyPaint 3D ont été largement utilisés pour créer des effets visuels époustouflants dans des longs métrages, des émissions de télévision et des publicités, des cinématiques de pointe pour les jeux AAA, ainsi que pour des applications d'illustration médicale, d'architecture et de design industriel. MAXON a des bureaux en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en France, au Japon et à Singapour. Les produits MAXON sont disponibles directement via son site web et ses canaux de distribution présentsdans le monde entier. MAXON fait partie du groupe Nemetschek.

