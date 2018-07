CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 553 3-4 Dec 573 1-4 Mar 587 3-4 May 592 3-4 Jul 592 1-4 Sep 599 1-4 Dec 609 3-4 Mar 615 May 616 1-2 Jul 615 1-2 Sep 613 3-4 Dec 625 Mar 626 May 626 Jul 625 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 372 1-4 Dec 386 1-2 Mar 397 May 402 1-4 Jul 406 3-4 Sep 406 1-4 Dec 408 1-4 Mar 417 3-4 May 423 1-4 Jul 427 Sep 418 1-2 Dec 418 3-4 Jul 433 1-4 Dec 421 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 235 3-4 Dec 245 3-4 Mar 250 May 252 3-4 Jul 256 Sep 258 1-4 Dec 258 1-4 Mar 258 1-4 May 258 1-4 Jul 256 3-4 Sep 256 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 903 3-4 Sep 908 3-4 Nov 919 Jan 929 1-2 Mar 938 1-2 May 947 1-4 Jul 954 1-4 Aug 955 Sep 947 Nov 942 1-4 Jan 949 1-2 Mar 953 1-4 May 961 Jul 968 Aug 970 Sep 954 3-4 Nov 941 3-4 Jul 969 Nov 948 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 28.73 Sep 28.89 Oct 29.01 Dec 29.30 Jan 29.55 Mar 29.84 May 30.16 Jul 30.48 Aug 30.63 Sep 30.75 Oct 30.81 Dec 31.04 Jan 31.31 Mar 31.65 May 31.96 Jul 32.17 Aug 32.24 Sep 32.36 Oct 32.39 Dec 32.46 Jul 32.46 Oct 32.46 Dec 32.46 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 341.20 Sep 339.90 Oct 340.20 Dec 341.40 Jan 339.90 Mar 335.10 May 333.20 Jul 334.70 Aug 334.70 Sep 334.20 Oct 332.10 Dec 331.70 Jan 332.40 Mar 332.40 May 334.40 Jul 336.80 Aug 333.40 Sep 333.40 Oct 333.40 Dec 333.40 Jul 336.30 Oct 336.30 Dec 343.30