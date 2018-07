Monday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE Cleveland 100 111 000—4 9 1 Minnesota 020 020 001—5 8 0

Bieber, O.Perez (7), C.Allen (8), Ramirez (9) and Gomes; E.Santana, Moya (6), Hildenberger (7), Rogers (8), Magill (8), Rodney (9) and Garver. W_Rodney 3-2. L_Ramirez 0-1. HRs_Cleveland, Ramirez 2 (32), Gomes (11).

___

Houston 000 000 000—0 4 0 Seattle 000 002 00x—2 4 0

Cole, Pressly (7) and Stassi; Paxton, Colome (8), Diaz (9) and Zunino. W_Paxton 9-4. L_Cole 10-3. Sv_Diaz (40).

___

Toronto 000 000 001— 1 5 1 Oakland 011 200 06x—10 12 1

Estrada, Loup (5), Petricka (6), J.Garcia (7), Biagini (8) and Maile; Jackson, Dull (6), Trivino (7), Familia (8), Buchter (9) and Lucroy. W_Jackson 2-2. L_Estrada 4-8. HRs_Toronto, Diaz (11). Oakland, Canha (14), Piscotty (15).

___

INTERLEAGUE Philadelphia 010 000 000 000 0—1 10 1 Boston 000 010 000 000 1—2 7 0

(13 innings)

Nola, Dominguez (9), Neshek (10), Hunter (10), A.Davis (12), Garcia (13) and Alfaro, Knapp; Price, Thornburg (9), Brasier (10), Hembree (11), Kelly (12), Velazquez (13) and Leon, Swihart. W_Velazquez 7-0. L_A.Davis 1-1.

___

Texas 000 032 211—9 12 1 Arizona 100 031 000—5 9 0

M.Perez, Moore (6), Butler (6), Gearrin (7), Leclerc (8), Diekman (9) and Chirinos; Ray, Hirano (6), De La Rosa (6), Andriese (7), Chafin (9) and J.Murphy. W_Butler 2-1. L_Andriese 3-5. HRs_Texas, Choo 2 (20), Odor (10). Arizona, Souza Jr. (2).

___

NATIONAL LEAGUE Miami 200 010 000—3 8 0 Atlanta 022 010 00x—5 6 1

Chen, E.Hernandez (6), Guerra (8) and Realmuto; Teheran, Carle (6), Biddle (7), Brach (8), Minter (9) and Flowers. W_Teheran 8-7. L_Chen 3-8. Sv_Minter (6). HRs_Miami, Anderson (9). Atlanta, Acuna (10), Freeman (18).

___

Colorado 000 040 000 0—4 9 0 St. Louis 000 010 300 1—5 7 2

(10 innings)

T.Anderson, Oberg (7), Oh (7), Ottavino (9), McGee (10) and T.Murphy; C.Martinez, Poncedeleon (5), Hicks (8), Norris (9), Dak.Hudson (10) and Molina. W_Dak.Hudson 1-0. L_McGee 1-4. HRs_Colorado, Arenado (28). St. Louis, Ozuna (13), Gyorko (8).

___

Milwaukee 103 000 010—5 10 0 Los Angeles 001 000 001—2 5 0

Peralta, Hader (5), Soria (7), Jeffress (8), Knebel (9) and Pina; Maeda, Floro (5), Alexander (7), Baez (8), Dan.Hudson (9) and Grandal. W_Hader 4-0. L_Maeda 7-6. HRs_Milwaukee, Thames (14). Los Angeles, Machado (2).

___

San Francisco 030 000 000 002—5 11 1 San Diego 000 110 010 000—3 9 1

(12 innings)

Holland, Moronta (6), Melancon (8), Black (9), Watson (10), Dyson (11), Smith (11) and Posey; Lauer, Castillo (6), Stammen (8), Yates (9), Strahm (11) and Hedges. W_Smith 1-1. L_Strahm 2-3. HRs_San Francisco, d'Arnaud (3), Hernandez (13). San Diego, Renfroe (8).