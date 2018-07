New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Sep 2275 Up 3 Sep 2222 2280 2222 2239 Up 6 Oct 2275 Up 3 Dec 2262 2313 2261 2275 Up 3 Mar 2279 2327 2279 2291 Up 2 May 2299 2343 2299 2306 Up 2 Jul 2329 2354 2313 2317 unch Sep 2338 2353 2326 2326 unch Dec 2354 2354 2331 2331 Down 1 Mar 2340 Up 1 May 2346 Up 2