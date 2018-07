CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 546 1-2 Dec 566 1-2 Mar 581 3-4 May 587 1-2 Jul 587 1-2 Sep 593 3-4 Dec 604 1-2 Mar 609 3-4 May 611 3-4 Jul 609 3-4 Sep 611 3-4 Dec 622 Mar 623 May 623 Jul 623 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 367 1-4 Dec 381 1-4 Mar 391 3-4 May 397 1-4 Jul 402 Sep 402 1-2 Dec 405 Mar 414 3-4 May 420 1-4 Jul 424 Sep 416 1-4 Dec 416 3-4 Jul 431 1-4 Dec 421 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 232 3-4 Dec 242 3-4 Mar 247 1-4 May 249 Jul 252 1-2 Sep 255 Dec 255 Mar 255 May 255 Jul 253 1-2 Sep 253 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 875 Sep 880 3-4 Nov 891 Jan 901 1-2 Mar 910 3-4 May 920 Jul 928 1-4 Aug 929 1-2 Sep 923 Nov 920 Jan 928 Mar 932 May 939 3-4 Jul 946 3-4 Aug 948 3-4 Sep 933 1-2 Nov 924 1-4 Jul 951 1-2 Nov 930 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 28.31 Sep 28.46 Oct 28.58 Dec 28.85 Jan 29.10 Mar 29.41 May 29.72 Jul 30.04 Aug 30.19 Sep 30.32 Oct 30.39 Dec 30.59 Jan 30.87 Mar 31.21 May 31.52 Jul 31.75 Aug 31.82 Sep 31.96 Oct 31.96 Dec 32.10 Jul 32.10 Oct 32.10 Dec 32.10 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 333.90 Sep 332.90 Oct 333.00 Dec 333.70 Jan 331.60 Mar 327.20 May 325.70 Jul 327.20 Aug 327.30 Sep 327.00 Oct 324.80 Dec 324.90 Jan 325.50 Mar 325.60 May 327.60 Jul 330.00 Aug 326.60 Sep 326.60 Oct 326.60 Dec 326.60 Jul 329.50 Oct 329.50 Dec 336.50