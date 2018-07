COLOMBES, France--(BUSINESS WIRE)--juil. 30, 2018--IDEMIA a annoncé aujourd'hui que la Société est la première et, à ce jour, la seule à être certifiée pour la fabrication et la personnalisation des cartes à puce RuPay avec et sans contact, sur la plate-forme qSPARC v2.

Le système qSPARC est un moyen de paiement à double interface et boucle ouverte, avec possibilité de télécharger plusieurs applications de paiement sur la même carte. Cette certification est délivrée par la NPCI (National Payments Corporation of India) après essai de tous les scénarios de paiement, ce qui garantit que les cartes fabriquées par IDEMIA fonctionneront de manière optimale avec tous les appareils acceptant des cartes de paiement.

Les titulaires de cartes bénéficient de la possibilité d'utiliser une seule carte pour de multiples besoins de paiement comme le métro, le bus, les péages routiers, les parkings, la fidélisation, et le paiement d'achats de petits montants. Il est possible de télécharger jusqu'à 20 applications de paiement sur une seule carte.

Le système qSPARC pilotera probablement la NCMC (carte nationale commune de mobilité) et sera largement utilisé dans les Villes Intelligentes. Une première version de cette carte est déjà déployée pour le métro de Cochin, le réseau d'autobus de Bangalore et la Ville intelligente d'Ahmedabad; elle sera prochainement fournie à des clients potentiels à Nagpur, pour le métro de Noida et le réseau d'autobus de Navi Mumbai.

À ce jour, plus d'1,5 million de cartes ont été délivrées.

"Cette certification reconnaît l'engagement d'IDEMIA à investir en permanence dans le développement de technologies visant à améliorer et sécuriser l'expérience de paiement des Indiens et assoit plus fermement notre position de leadership dans cette région, a déclaré Sanjeev Shriya, président régional pour les activités d'IDEMIA en Inde. La certification qSPARC augmentera les possibilités d'utilisation des cartes émises par les banques tout en renforçant la proposition de valeur pour toutes les parties prenantes."

