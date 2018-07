COLOMBES, França--(BUSINESS WIRE)--jul 30, 2018--A IDEMIA anunciou hoje que é a primeira e, até o momento, a única certificada a fabricar e personalizar cartões de contato e cartões sem contato com RuPay na plataforma qSPARC v2.

O qSPARC é uma especificação de pagamento de loop aberto de interface dupla com a opção de carregar vários aplicativos de pagamento em um único cartão. Esta certificação é emitida pela NPCI, após testar todos os cenários de pagamento e, assim, garantir que os cartões fabricados pela IDEMIA funcionem perfeitamente em todos os dispositivos de aceitação de pagamento.

Os titulares dos cartões obtêm a conveniência de usar um único cartão em várias situações de uso de pagamento, tal como: metrô, ônibus, pedágio, fidelidade, estacionamento e compras no comércio varejista. Existe a opção de carregar até 20 aplicativos de pagamento em um único cartão.

O qSPARC também deve absorver o Cartão Nacional de Mobilidade Comum (NCMC) e será amplamente utilizado nas Cidades Inteligentes. A primeira versão deste cartão foi implementada no metrô de Cochim, no transporte coletivo de Bangalore, na Cidade Inteligente de Ahmedabad e em breve será fornecida a potenciais clientes nas passagens de transporte coletivo de Nagpur, no metrô de Noida e em Nova Bombaim.

Até agora, mais de 1,5 milhão de cartões já foram emitidos.

“Esta certificação reconhece o compromisso da IDEMIA de investir continuamente no desenvolvimento de tecnologias para melhorar e garantir a experiência de pagamento para os indianos e estabelece mais uma vez nossa liderança neste espaço”, disse Sanjeev Shriya, presidente regional da IDEMIA na Índia. “Esta certificação qSPARC vai aumentar a usabilidade dos cartões emitidos pelos bancos com uma proposta de valor melhorada para todas as partes interessadas.”

Sobre a IDEMIA A OT-Morpho agora é IDEMIA, líder mundial em identificações confiáveis para um mundo cada vez mais digital, com a ambição de capacitar os cidadãos e os consumidores a interagir, pagar, conectar, viajar e votar das maneiras que agora são possíveis em um ambiente conectado.

A proteção da nossa identidade se tornou uma missão crucial no mundo atual. Ao defender a Identificação Aumentada, reinventamos o modo como pensamos, produzimos, utilizamos e protegemos este bem, seja para pessoas ou objetos. Asseguramos a privacidade e confiança, bem como garantimos transações seguras, autenticadas e verificáveis para clientes internacionais dos setores financeiros, de telecomunicações, identificação, segurança e IoT.

A IDEMIA é o resultado da junção da OT (Oberthur Technologies) com a Safran Identity & Security (Morpho). Com cerca de 3 bilhões de euros em receitas e 14 mil empregados ao redor do mundo, esta nova empresa presta serviços a clientes em 180 países.

