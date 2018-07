COLOMBES, Frankreich--(BUSINESS WIRE)--Jul 30, 2018--IDEMIA ist als erster und bislang einziger Anbieter für die Herstellung und Personalisierung von RuPay-Chipkarten zum kontaktbehafteten und kontaktlosen Bezahlen auf der Plattform qSPARC v2 zertifiziert worden.

qSPARC ist eine Spezifikation für Zahlungen mit Dual-Interface-Karten in Open-Loop-Systemen mit der Möglichkeit, mehrere Zahlungsanwendungen auf einer einzigen Karte zu vereinen. Diese Zertifizierung wird von der NPCI im Anschluss an die Erprobung aller Zahlungsszenarien vergeben, sodass sichergestellt ist, dass die von IDEMIA hergestellten Karten nahtlos an allen Zahlungsakzeptanzgeräten funktionieren.

Für die Karteninhaber ist die Verwendung einer einzigen Karte für verschiedene Einsatzbereiche wie Metro, Bus, Maut, Bonusprogramme, Parken und Bezahlen im Einzelhandel sehr komfortabel. Es besteht die Möglichkeit, bis zu 20 dieser Zahlungsanwendungen auf einer einzigen Karte zu vereinen.

qSPARC wird voraussichtlich für die National Common Mobility Card (NCMC) gelten und in Smart Cities stark genutzt werden. Die erste Version dieser Karte wird in der Kochi Metro, dem Bangalore Bus Transport und der Ahmedabad Smart City eingesetzt und bald an potenzielle Kunden ausgeliefert, die Bustickets für Nagpur, Noida Metro und Navi Mumbai nutzen.

Bislang wurden mehr als 1,5 Millionen Karten ausgegeben.

„Diese Zertifizierung würdigt das Engagement von IDEMIA, kontinuierlich in die Entwicklung von Technologien zu investieren, welche die Zahlungsvorgänge für die indische Bevölkerung verbessern und schützen, und festigt zudem unsere Führungsposition in diesem Bereich“, sagte Sanjeev Shriya, Regional President der Geschäftstätigkeiten von IDEMIA in Indien. „Die qSPARC-Zertifizierung wird die Nutzbarkeit von Bankkarten aufgrund des erweiterten Leistungsversprechens für alle Beteiligten erhöhen.“

