Co-fundada em 2001 por Pierre Lewin e Patrick Peronnet para fortalecer as relações entre fornecedores e fabricantes de equipamentos originais (OEMs), ajudando-os a satisfazer a demanda, dentro das especificações e pontualidade, evitando situações de paralisação, a SCSI desenvolveu uma experiência única na concepção e fornecimento de soluções sofisticadas de cadeia de suprimentos e gestão de qualidade para o mercado de veículos fora de estrada.

“A aquisição da SCSI fortalece nossa liderança no mercado global, fornecendo um portfólio único de soluções de gestão de qualidade de alto desempenho para cadeias de suprimentos de produção internacional. Além disso, estou muito feliz em dar as boas-vindas aos talentosos profissionais da SCSI à TRIGO com sua experiência comprovada e foco no cliente”, disse Matthieu Rambaud, diretor executivo da TRIGO.

"Estou super animado com a perspectiva de fornecer aos nossos clientes um aumento exponencial de capacidades em todo o mundo com uma equipe que compartilha o mesmo compromisso e abordagem orientada para o cliente", disse Pierre Lewin. “SCSI é nosso bebê e tem sido uma jornada incrível. Estou entusiasmado por fazer parte do próximo capítulo e pelo crescimento contínuo dentro de um grupo maduro e bem-sucedido que é o TRIGO”, acrescentou Patrick Peronnet.

Esta é a segunda aquisição da TRIGO em 2018 e a sexta desde que a empresa de participações privadas ARDIAN começou a apoiar a TRIGO em 2016.

Sobre a SCSI

Há quase 20 anos, a SCSI rem fornecido inspeção de qualidade, contenção reativa e logística em toda a cadeia de abastecimento para alguns dos mais bem-sucedidos OEMs e fornecedores em todo o mundo. Estamos onde você precisa de nós, em nossas instalações, no OEM ou no fornecedor. Não importa onde você esteja no mundo, a SCSI lida com isso para você.

http://www.scsinternational.com

Sobre o TRIGO Group

Fundada em 1997, a TRIGO é uma empresa multinacional que oferece soluções de gestão de qualidade operacional ao setor de fabricação, principalmente para as indústrias automobilística e aeroespacial. Com uma equipe de milhares de profissionais presentes em mais de vinte países em quatro continentes, a TRIGO oferece um portfólio abrangente de serviços de garantia de qualidade que vão desde inspeção até a auditoria especializada, consultoria e treinamento.

https://www.trigo-group.com

