PARIS--(BUSINESS WIRE)--juil. 30, 2018--TRIGO a racheté 100 % du capital de Supply Chain Services International, également connu sous le nom de SCSI. SCSI a son siège social à Peoria dans l'Illinois aux États-Unis, avec des opérations en Europe et en Asie. Ce rachat soutient la stratégie de TRIGO qui vise à étendre son portefeuille de services vers des services avancés de chaîne d'approvisionnement et à pénétrer de nouveaux segments de marché dans l'industrie des transports.

Co-fondé en 2001 par Pierre Lewin et Patrick Peronnet dans le but de renforcer les relations entre fournisseurs et équipementiers pour les aider à répondre à la demande conformément aux exigences et dans les délais, en évitant les ruptures de chaîne, SCSI a développé un savoir-faire unique en matière de conception et de livraison d'une chaîne d'approvisionnement sophistiquée et des solutions de gestion de la qualité pour le marché des véhicules hors route.

« Le rachat de SCSI renforce notre leadership sur le marché mondial en offrant aux chaînes internationales de fabrication, un portefeuille unique de solutions de gestion de la qualité de haute performance. En outre, je suis très heureux d'accueillir à TRIGO les professionnels de talent de SCSI qui appportent leur savoir-faire avéré et leur orientation client » a déclaré Matthieu Rambaud, CEO de TRIGO.

« Je suis très enthousiaste à l'idée de fournir à nos clients un accroissement exponentiel des capacités dans le monde entier avec une équipe qui partage le même engagement et la même approche orientée client », a déclaré Pierre Lewin. « SCSI est notre bébé et cela a été un voyage incroyable. Je suis ravi de faire partie de sa prochaine aventure et de poursuivre sa croissance au sein d'un groupe mature et performant comme l'est TRIGO », a ajouté Patrick Peronnet.

C'est le deuxième rachat de TRIGO en 2018 et le sixième depuis que la société d'investissement privé ARDIAN a commencé à encadrer TRIGO en 2016.

À propos de SCSI

Il y a près de 20 ans que SCSI fournit un contrôle qualité, de confinement réactif et de logistique tout au long de la chaîne d'approvisionnement de certains des équipementiers et fournisseurs les plus performants au monde. Nous sommes là où vous avez besoin de nous, dans notre usine, chez l'équipementier ou chez le fournisseur. Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, SCSI peut le gérer pour vous.

À propos du Groupe TRIGO

Fondée en 1997, TRIGO est une société internationale fournissant des solutions de gestion de la qualité opérationnelle pour le secteur manufacturier, tout spécialement les industries automobile et aérospatiale. Avec une équipe de plusieurs milliers de professionnels présents dans plus de 20 pays et sur 4 continents, TRIGO offre un portefeuille exhaustif de services d'assurance qualité, allant de l'inspection aux audits spécialisés, conseils et formations.

