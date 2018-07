BOMBAY, India--(BUSINESS WIRE)--jul. 30, 2018--NTT Communications Corporation (NTT Com), la empresa de soluciones TIC y comunicaciones internacionales del Grupo NTT (TOKYO:9432), ha anunciado hoy el lanzamiento de dos nuevos centros de datos de alta densidad e hiperescala en Mumbai y Bangalore, a través de Netmagic, filial de NTT Com y uno de los principales proveedores de soluciones de TI híbridas de alojamiento gestionado y multinube. El centro de datos de Mumbai (Mumbai DC 6) ofrecerá 7.900 m 2 de sala para servidores (equivalente a 2.750 racks), y el centro de datos de Bangalore (Bangalore DC 3) ofrecerá 5.700 m 2 de sala para servidores (equivalente a 1.500 racks). Estas dos instalaciones ampliarán la capacidad del centro de datos (sala de servidores) de NTT Com en India en un 70%.

Extendiendo la promesa de instalaciones de centros de datos de clase mundial a los clientes indios, estos son otros centros de datos bajo la marca "Nexcenter" en el país. Los centros de datos ofrecerán toda la gama de servicios de Netmagic, incluyendo Colocación Gestionada, Alojamiento Dedicado, Multinube, Monitorización y Gestión de la Infraestructura de TI, Seguridad Gestionada, Recuperación de Desastres y Alojamiento Gestionado de Aplicaciones. Estos nuevos centros de datos en Mumbai y Bangalore ya están operativos con algunos clientes arraigados ya a bordo.

"Esta ocasión es un gran orgullo para nosotros, ya que estos nuevos centros de datos en Mumbai y Bangalore reflejan la ventaja añadida de la excelencia operativa de Netmagic en servicios gestionados. Esto le da a estos centros de datos la capacidad de convertirse en el nuevo punto de referencia para la industria en India", comentó Takanobu Maeda, Vicepresidente Senior de Negocios Globales, Miembro del Consejo de administración de NTT Communications Corporation. "Estas instalaciones forman parte de nuestra marca Nexcenter de servicios globales de centros de datos que proporcionan soluciones TIC de extremo a extremo combinando centro de datos/nube, red y servicios gestionados, aprovechando así la tendencia de las empresas a migrar sus sistemas locales a la nube".

"En el 20.º aniversario de Netmagic, es para mí un gran placer anunciar nuestros dos nuevos centros de datos en Mumbai y Bangalore, que facilitarán a las empresas indias y multinacionales la experiencia de nuestras instalaciones de última generación", dijo Sharad Sanghi, CEO de Netmagic (una empresa de NTT Communications). "Dada la importancia del negocio de Mumbai y Bangalore, Mumbai DC 6 y Bangalore DC 3 de Netmagic están preparados para convertirse en el corazón de las necesidades de infraestructura de TI de India, ofreciendo la plataforma adecuada para que tanto las empresas consolidadas como las empresas emergentes crezcan, se escalen e innoven para llevar su negocio al siguiente nivel".

Las empresas demandan entornos TIC cada vez más complejos y diversificados para transformar digitalmente sus negocios. En particular, las empresas necesitan entornos TIC híbridos que combinen seguridad y fiabilidad para las tareas principales y flexibilidad y agilidad para la inteligencia artificial (IA), la Internet de las cosas (IoT) y las tecnologías fintech.

India es el tercer mercado más grande de Asia para servicios de centros de datos, después de Japón y China, y el crecimiento del mercado está promediando tasas anuales del 25% al 30%. Los centros de datos utilizan cada vez más datos a medida que los grandes proveedores de TI lanzan nuevos servicios en la nube para Internet móvil, comercio electrónico, IoT y Big data. NTT Com, que ofrece centros de datos Netmagic en Mumbai, Bangalore, Delhi (Noida) y Chennai, abrió su centro de datos India Bangalore 2 en 2014 y el centro de datos India Mumbai 5 (Mumbai DC5) en 2015.

En el futuro, NTT Com seguirá reforzando sus soluciones TIC híbridas para apoyar las transformaciones digitales de los clientes en la India.

Características de Mumbai DC6 y Bangalore DC3

Mumbai DC6 está convenientemente situado a solo 15 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Mumbai y adyacente al Mumbai DC5 de NTT Com. Prestará servicios principalmente a diversas empresas indias y extranjeras dedicadas a Internet, medios y servicios financieros. Bangalore DC3, que se encuentra en un edificio dedicado a centros de datos en Whitefield, al este de Bangalore, apoyará a las empresas que se dedican principalmente a servicios de TI y servicios de externalización de procesos empresariales (BPO) para el desarrollo de sistemas y la gestión operativa, tanto a nivel nacional como internacional.

Estabilidad de alto nivel para electricidad y conectividad Ambas instalaciones cumplen con los rigurosos estándares de equipos y operaciones de Nexcenter TM, la marca de servicio para centros de datos de NTT Com. Además, los equipos redundantes de electricidad, refrigeración y telecomunicaciones, así como los robustos equipos de seguridad, permitirán a los clientes que operan en el mercado indio obtener el máximo nivel de fiabilidad y acuerdos de nivel de servicio. Aunque el suministro de electricidad en India es inestable y se producen apagones a menudo, ambos centros de datos suministrarán energía eléctrica estable 24 al horas al día, los 7 días de la semana, incluyendo UPS. Soluciones de red y servicios en nube para el desarrollo de negocios Los servicios de red de alta velocidad y gran capacidad se ofrecerán bajo una licencia de Larga Distancia Nacional y una licencia de Operador de Red Virtual - Larga Distancia Internacional, que han sido adquiridos por NTT Communications India Network Services. Las soluciones que combinan la red de NTT Com y los servicios en la nube permitirán a los clientes optimizar sus entornos TIC híbridos. Servicios operativos seguros y flexibles respaldados por certificaciones internacionales Los servicios basados en las directrices de la Biblioteca de Infraestructura de Tecnología de la Información (ITIL) para la gestión operativa de sistemas de TI garantizarán una gestión segura y flexible. Los servicios remotos serán prestados por técnicos expertos en sistemas operativos avanzados que han adquirido certificaciones internacionales tales como ISO27001, ISO9001 e ISO20000-1, así como certificaciones de SAP y Cisco. Además, los centros de datos adquirirán la certificación bajo el estándar de seguridad de información PCI DSS para tarjetas de crédito de marca.

Acerca de NTT Communications Corporation

NTT Communications resuelve los retos tecnológicos globales ayudando a las empresas a superar la complejidad y el riesgo en sus entornos de TIC con soluciones de infraestructura de TI gestionada. Estas soluciones están respaldadas por nuestra infraestructura mundial, que incluye redes líderes del sector, públicas y privadas, de primer nivel que llegan a más de 190 países/regiones, y por más de 400.000 m 2 de las instalaciones de centros de datos más avanzadas del mundo. Nuestros equipos globales de servicios profesionales proporcionan consultoría y arquitectura para la resistencia y seguridad requeridas para el éxito de su negocio, y nuestra escala y capacidades globales son insuperables. Junto con NTT Data, NTT Security, NTT DOCOMO y Dimension Data, somos NTT Group. www.ntt.com | Twitter@NTT Com | Facebook@NTT Com | LinkedIn@NTT Com

Acerca de Netmagic (Una empresa de NTT Communications)

Netmagic, una filial perteneciente a NTT Communications, es el proveedor líder de soluciones de TI híbridas de multinube y alojamiento gestionado en India, con 9 centros de datos de alta densidad e hiperescala de última generación, independientes del operador, que dan servicio a más de 2.000 empresas en todo el mundo. Con sede en Mumbai, Netmagic también ofrece servicios de Gestión de Infraestructura Remota (RIM) a varios clientes empresariales en todo el mundo, incluidos los clientes de NTT Communication en América, Europa y la región de Asia-Pacífico. La empresa fue la primera en la India en lanzar servicios de Computación en la nube, Seguridad Gestionada, Recuperación de Desastres (DRaaS) y Almacenamiento definido por software. NTT Communications y Netmagic han ocupado los puestos 3.º y 5.º respectivamente en Asia entre los principales operadores mundiales de centros de datos según Cloudscene en sus informes Leaderboard T1 y T2. Esto convierte a Netmagic en el proveedor líder de servicios de centros de datos de la India. Netmagic ha sido reconocida con 3 premios en los premios CIO Choice Award 2018 y Frost & Sullivan India ICT Awards 2018. Para más información, visítenos en: www.netmagicsolutions.com.

