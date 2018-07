Moscow River Cup Results

Saturday National Tennis Center of Russia Moscow Surface: Clay-Outdoor Singles Semifinals

Anastasia Potapova, Russia, def. Tamara Zidansek, Slovenia, 3-6, 6-4, 5-2 retired.

Olga Danilovic, Serbia, def. Aliaksandra Sasnovich (5), Belarus, 6-2, 5-7, 7-5.

Doubles Semifinals

Alexandra Panova, Russia, and Galina Voskoboeva, Kazakhstan, def. Xenia Knoll, Switzerland, and Johanna Larsson (1), Sweden, 6-4, 2-6, 11-9.

Anastasia Potapova and Vera Zvonareva, Russia, vs. Kateryna Kozlova, Ukraine, and Natalia Vikhlyantseva, Russia, 2-2, susp.