German Championships Results

Friday Rothenbaum Tennis Arena Hamburg, Germany Surface: Clay-Outdoor Singles Quarterfinals

Jozef Kovalik, Slovakia, def. Thiago Monteiro, Brazil, 3-6, 6-3, 6-2.

Leonardo Mayer, Argentina, def. Diego Schwartzman (2), Argentina, 6-3, 4-6, 6-3.

Nicolas Jarry, Chile, def. Dominic Thiem (1), Austria, 7-6 (5), 7-6 (7).

Nikoloz Basilashvili, Georgia, def. Pablo Carreno Busta (3), Spain, 7-6 (3), 6-4.

Doubles Quarterfinals

Julio Peralta, Chile, and Horacio Zeballos, Argentina, def. Pablo Cuevas, Uruguay, and Marc Lopez (4), Spain, 6-7 (10), 6-4, 10-8.

Semifinals

Oliver Marach, Austria, and Mate Pavic (1), Croatia, def. Marcus Daniell, New Zealand, and Wesley Koolhof, Netherlands, 2-6, 6-4, 10-7.