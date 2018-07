CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 530 1-2 Dec 550 Mar 566 May 572 1-4 Jul 573 1-2 Sep 580 1-4 Dec 590 3-4 Mar 597 1-4 May 599 1-2 Jul 601 Sep 603 Dec 612 1-4 Mar 613 1-4 May 613 1-4 Jul 613 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 362 Dec 376 1-4 Mar 386 3-4 May 392 1-2 Jul 397 3-4 Sep 398 3-4 Dec 401 1-2 Mar 411 1-2 May 417 1-4 Jul 421 1-2 Sep 413 1-4 Dec 414 1-2 Jul 428 1-2 Dec 419 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 232 Dec 239 1-4 Mar 243 3-4 May 245 1-2 Jul 249 1-4 Sep 253 1-4 Dec 253 1-4 Mar 253 1-4 May 253 1-4 Jul 251 3-4 Sep 251 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 870 1-2 Sep 875 1-4 Nov 885 1-4 Jan 895 1-2 Mar 904 1-2 May 913 1-4 Jul 921 3-4 Aug 923 Sep 917 1-4 Nov 914 3-4 Jan 922 3-4 Mar 927 May 934 3-4 Jul 941 3-4 Aug 943 1-2 Sep 928 1-4 Nov 919 1-4 Jul 946 1-2 Nov 925 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 28.56 Sep 28.67 Oct 28.78 Dec 29.02 Jan 29.28 Mar 29.59 May 29.91 Jul 30.23 Aug 30.37 Sep 30.50 Oct 30.60 Dec 30.83 Jan 31.11 Mar 31.44 May 31.73 Jul 31.98 Aug 32.05 Sep 32.17 Oct 32.08 Dec 32.25 Jul 32.25 Oct 32.25 Dec 32.25 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 332.70 Sep 331.80 Oct 331.30 Dec 331.10 Jan 328.90 Mar 324.60 May 323.10 Jul 324.50 Aug 324.50 Sep 324.40 Oct 322.50 Dec 322.50 Jan 323.20 Mar 323.30 May 325.40 Jul 327.60 Aug 324.20 Sep 324.20 Oct 324.20 Dec 324.20 Jul 327.10 Oct 327.10 Dec 334.10