LONDEN en DENVER--(BUSINESS WIRE)--jul 27, 2018--Optiv Security, ’s werelds toonaangevende integrator van beveiligingsoplossingen, heeft vandaag de benoeming bekendgemaakt van Nigel Gilhespy als European Services Director en Rob Lay als Director van Solutions Architecture in Europa – twee belangrijke benoemingen ter ondersteuning van de wereldwijde uitbreiding van services en de internationale groeistrategie. Gilhespy richt zich op het ontwikkelen en uitbreiden van de beveiligingsservices van Optiv in Europa om te voldoen aan de zich steeds verder ontwikkelende behoeften op het gebied van cyberbeveiliging in plaatselijke organisaties en cliënten verspreid over de hele wereld. Lay is verantwoordelijk voor de samenwerking met cliënten om hen te helpen bij het kiezen van de juiste technologie en oplossingen om de infrastructuur te rationaliseren, de operationele activiteiten te optimaliseren en de unieke zakelijke doelstellingen te verwezenlijken.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20180726005215/nl/

Nigel Gilhespy. (Photo Business Wire)

“Chief Information Security Officers en andere technologiemanagers in Europa – en de rest van de wereld – hebben te maken met ongekende uitdagingen,” aldus Simon Church, General Manager en Executive Vice President voor Europa. “Hun tegenstanders zijn meedogenloos, creatief en effectief. Hun afweermechanismen zijn complex, kostbaar en arbeidsintensief. Ze hebben weinig tot geen empirisch inzicht in hoeveel geld hun organisaties moeten uitgeven of waaraan ze dat geld moeten uitgeven. En hun onvermogen om de impact van de beveiligingsoperatie op de zakelijke doelstellingen van het bedrijf effectief te meten en te rapporteren maken het moeilijk voor hen om ‘aan te schuiven’ in de directiekamer. De cyberbeveiligingssector is hoofdzakelijk in deze situatie terechtgekomen door hun reactieve benadering, door technologieën aan te schaffen op basis van de nieuwste trends en kwetsbaarheden in plaats van door te investeren in de juiste mensen, processen en technologieën om een evenwicht te vinden tussen hun beveiligingsbehoeften en zakelijke behoeften.

“Optiv bevindt zich in een unieke positie om internationale cliënten te helpen de consistentie en effectiviteit van hun beveiligingsprogramma's te verhogen en de kosten zoveel mogelijk te verlagen. We zien een degelijk momentum in Europa, waarbij cliënten onze ‘inside out’ risicogerichte benadering tot beveiliging omarmen. Hierbij worden investeringen in beveiliging gebaseerd op zakelijke doelstellingen in plaats van op de angst voor externe dreigingen en kwetsbaarheden. Het verheugt me zeer Nigel en Rob te verwelkomen in het Optiv-team, kijk ernaar uit gebruik te maken van hun zakelijke, technische en dienstverlenende ervaring om meer openbare en particulier organisaties te helpen een duurzaam risicogericht fundament op te bouwen voor het implementeren van proactieve en meetbare cyberbeveiligingsprogramma's.”

Gilhespy neemt meer dan 30 jaar zakelijke, leiderschaps- en technische expertise mee naar zijn functie bij Optiv, met inbegrip van ervaring met het opbouwen, exploiteren en laten groeien van professionele diensten van wereldklasse en adviesorganisaties voor vooraanstaande cyberbeveiligingsbedrijven in de regio EMEA. In het verleden gaf hij leiding aan de afdeling consulting en professionele diensten EMEA voor Palo Alto Networks, waar hij een klanttevredenheidspercentage van 90 procent wist te bereken en een groei van 100 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Gilhespy diende verder als hoofd van professionele en adviesdiensten, EMEA Enterprise voor Juniper Networks, waar hij het beheer voerde over internationale praktijken voor beveiliging, mobiliteit, SDN, core routing en OSS, naast andere zaken. Verder heeft Gilhespy leidinggevende functies vervuld bij IBM en Equinix.

Lay is een specialist op het gebied van informatiebeveiligingsstrategie en is een eigenzinnige denker met meer dan tien haar ervaring in diverse functies op het gebied van informatiebeveiligingsadvies. Voordat hij in dienst trad bij Optiv was hij in dienst bij Fujitsu UK&I, waar hij leiding gaf aan de pre-sales organisatie. Lay diende eerder als Senior Information Security Consultant bij Integralis, en als Principle Information Security Consultant na de naamsverandering van het bedrijf in NTT Com Security. In deze functies was Lay verantwoordelijk voor operationeel beheer, ontwikkeling en strategie van cliënt-specifieke onsite Security Operations Centers; en Security Operations Consulting bij belangrijke cliënten, waaronder ontwerp, opbouw, toezicht, operationele activiteiten en doorlopende optimalisatie en strategie.

Volg Optiv Twitter: www.twitter.com/optiv LinkedIn: www.linkedin.com/company/optiv-inc Facebook: www.facebook.com/optivinc YouTube: https://www.youtube.com/c/OptivInc Blog: www.optiv.com/resources/blog Nieuwsbrief: www.optiv.com/optiv-advisor

Over Optiv Security Optiv helpt cliënten bij het plannen, opbouwen, en exploiteren van succesvolle cyberbeveiligingsprogramma's die bijdragen tot de verwezenlijking van zakelijke doelstellingen met een breed en diep cyberbeveiligingsaanbod, uitgebreide mogelijkheden en bewezen expertise op het gebied van cyberbeveiligingsstrategie, beheerde beveiligingsdiensten, incidentrespons, risico en naleving, beveiligingsadvies, training en ondersteuning, integratie en architectuurdiensten en beveiligingstechnologie. Optiv onderhoudt hoogwaardige samenwerkingsverbanden met meer dan 350 van de vooraanstaande fabrikanten van beveiligingstechnologie. Meer informatie: www.optiv.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180726005215/nl/

CONTACT: Octopus Group voor Optiv

Optiv@octopusgrp.com

of

Optiv Security

Susan Vaillancourt, 603-459-8906

susan.vaillancourt@optiv.com

KEYWORD: UNITED KINGDOM UNITED STATES EUROPE NORTH AMERICA COLORADO

INDUSTRY KEYWORD: EDUCATION OTHER EDUCATION TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT OTHER TECHNOLOGY SECURITY

SOURCE: Optiv Security

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/27/2018 04:13 PM/DISC: 07/27/2018 04:13 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180726005215/nl