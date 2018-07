HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--juil. 27, 2018--Multek, un chef de file des solutions d'interconnexion, a annoncé aujourd'hui la finalisation de son acquisition précédemment annoncée par Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. ("DSBJ") (SZSE: 002384), un fabricant diversifié basé à Suzhou, en Chine. La transaction avait été annoncée en mars 2018 par la société mère sortante de Multek, Flex (NASDAQ: FLEX), sous la forme d'un désinvestissement. La finalisation de cette transaction fait suite à l'obtention de toutes les approbations actionnariales et réglementaires requises.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180727005557/fr/

Avec la finalisation de ce changement de propriété, Multek devient une filiale indirecte détenue en exclusivité de DSBJ. Franck Lize, chef de la direction de Multek, déclare: "Nous sommes heureux de clôturer cette transaction et nous sommes ravis de notre futur au sein de la famille d'entreprises DSBJ. Multek est dorénavant mieux positionné que jamais pour continuer à développer ses capacités et contribuer au succès partagé de la société, tout en soutenant les besoins avenir de nos clients."

"Cette transaction marque un nouveau chapitre et une étape clef dans les 38 ans d'histoire de DSBJ", déclare Yuan Yonggang, président du conseil et président de DSBJ. "Avec l'acquisition de Multek, nous créons une entreprise plus puissante et mondialisée dans le segment des technologies de composants, avec plus de 25 000 employés, plus de cinq millions de pieds carrés (465 000 m²) d'espace de fabrication, et l'ajout de 300 clients actifs, parmi lesquels les marques les plus respectées aux États-Unis, en Europe et en Asie. Maintenant que la fusion est terminée, nous projetons une croissance rapide pour Multek en renouvelant la même recette à succès que DSBJ a utilisé pour accroître considérablement les ventes de MFLEX, notre dernière acquisition majeure en 2016, qui était un fabricant d'une taille similaire dans la même industrie. En outre, la vaste gamme diversifiée de Multek, qui couvre les smartphones, les dispositifs portatifs, l'IdO, l'automobile, le médical, les infrastructures de communication, l'informatique, l'électronique grand public, les équipements industriels et l'instrumentation, présente d'excellentes opportunités de croissance croisée pour les sociétés existantes de DSBJ, et inversement."

Créé en 1978, Multek exploite actuellement un campus de 1,6 million de pieds carrés (150 000 m²) à Zhuhai, en Chine, qui offre des services d'ingénierie et de fabrication exhaustifs pour les cartes de circuits imprimés rigides, les circuits imprimés flexibles, les circuits flex-rigides, et l'assemblage. Les usines et laboratoires de Multek sont équipés de matériel dernier cri.

À propos de Multek

Multek, une filiale détenue en exclusivité de DSBJ (SZSE: 002384), est un chef de file de la fabrication à valeur ajoutée de technologies de cartes de circuits imprimés offrant un large éventail d'expertise d'ingénierie et de fabrication de circuits imprimés, y compris des solutions d'interconnexion à haute densité, de circuits imprimés rigides, flexibles et flex-rigides, et d'assemblage. Au service de nos clients dans les secteurs mobiles, automobiles, IdO, médical, dispositifs portatifs, télécommunications, informatique, industriel et de l'électronique grand public, Multek leur permet de mettre rapidement des produits sur le marché grâce à une ingénierie précoce, l'introduction de nouveaux produits aux technologies avancées, et une production de masse. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.multek.com

À propos de DSBJ

Créé en 1980 à Suzhou, DSBJ a réussi son entrée à la bourse de Shenzhen (code: 002384) en 2010. DSBJ ambitionne de devenir le principal fournisseur technologique de composants critiques dans l'univers intelligent de l'IdO, avec des capacités exhaustives de R&D, fabrication, ventes et services pour les circuits imprimés flexibles, les cartes de circuits imprimés, les circuits flex-rigides, l'emballage LED, les modules d'affichage, et le matériel télécoms, qui sont largement appliquées aux industries de l'électronique grand public, des télécommunications et automobile. DSBJ a généré un chiffre d'affaires annuel de 2,37 milliards USD en 2017.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180727005557/fr/

CONTACT: Multek

Peter Yu, +852 2276 1633

peter.yu@multek.com

KEYWORD: ASIA PACIFIC HONG KONG

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY HARDWARE

SOURCE: Multek

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/27/2018 03:40 PM/DISC: 07/27/2018 03:41 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180727005557/fr