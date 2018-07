HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--jul 27, 2018--A Multek, líder no fornecimento de soluções interconectadas, anunciou hoje a conclusão de sua aquisição anteriormente anunciada pela Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. ("DSBJ") (SZSE: 002384), um fabricante diversificado com sede em Suzhou, China. A transação foi anunciada em março de 2018 pela empresa matriz da Multek, Flex (NASDAQ: FLEX), da qual está saindo na forma de alienação. A conclusão desta transação segue a receita de todas as aprovações necessárias regulatórias e de acionistas.

Com a conclusão de sua mudança de propriedade, a Multek se torna uma subsidiária integral da DSBJ. Franck Lize, Diretor Executivo da Multek, comentou, "Estamos muito satisfeitos em concluir esta transação e bem empolgados quanto ao nosso futuro como parte da família de empresas da DSBJ. A Multek está agora melhor posicionada do que nunca para continuar expandindo as capacidades e contribuir para o sucesso combinado da empresa, enquanto apoia as futuras necessidades de nossos clientes."

"Esta transação representa um novo capítulo e um marco importante nos 38 anos de história da DSBJ", disse Yuan Yonggang, Presidente da DSBJ. "Ao adquirir a Multek, estamos criando uma empresa mais poderosa e global no espaço de tecnologia de componentes, com mais de 25.000 empregados, mais de cinco milhões de pés quadrados de espaço fabril, acrescentando mais de 300 clientes ativos, incluindo as mais respeitadas marcas nos EUA, Europa e Ásia. Com a fusão concluída, visamos o crescimento rápido da Multek ao repetir a mesma receita de sucesso da DSBJ utilizada para o crescimento significativo da MFLEX, nossa última e principal aquisição em 2016, que foi um fabricante de porte similar no mesmo ramo industrial. Além disto, a grande e diversificada base de setores da Multek - abrangendo smartphones, dispositivos portáteis, IoT, automotivo, médico, infraestrutura de comunicações, computação, componentes eletrônicos de consumo, industriais e instrumentação – apresenta excelentes oportunidades de mútua expansão para empresas existentes da DSBJ e vice-versa."

Fundada em 1978, a Multek atualmente tem operações em um campus de 1,6 milhões de pés quadrados em Zhuhai, China, oferecendo a integração de serviços de engenharia e fabricação para placas de circuitos impressos (PCBs) rígidos, circuitos impressos flexíveis (FPC), flexíveis e rígidos bem como montagem. As fábricas e laboratórios da Multek são equipados com equipamentos modernos.

A Multek, uma subsidiária integral da DSBJ (SZSE: 002384), é uma fabricante líder com valor agregado em tecnologias de placas de circuitos impressos, oferecendo um amplo espectro de experiência em engenharia e fabricação de PCB, incluindo circuitos impressos rígidos, flexíveis, rígidos e flexíveis interconectados de alta densidade bem como soluções de montagem. Atendendo a clientes nos mercados de mobilidade, automotivo, IoT, médico, dispositivos portáteis, telecomunicações, computação, industrial e de componentes eletrônicos de consumo, a Multek permite que seus produtos cheguem rapidamente aos clientes no mercado mediante a introdução de novos itens com engenharia de vanguarda, tecnologia avançada, além de produção em volume. Para mais informação, acesse www.multek.com

A DSBJ, fundada em 1980 em Suzhou, foi contada com sucesso na Bolsa de Valores de Shenzhen (código de ações: 002384) em 2010. A DSBJ visa ser líder em tecnologia no fornecimento de componentes cruciais no universo inteligente de IoT com a integração de P&D, fabricação, vendas e serviços para FPC, PCB, rígidos e flexíveis, embalagens de LED, módulos de exibição e equipamentos de telecomunicações, que são amplamente aplicados em componentes eletrônicos de consumo, telecomunicações e indústria automotiva. A DSBJ obteve uma receita anual de US$ 2,37 bilhões em 2017.

