Jiangxi Open Results

Friday Nanchang International Tennis Center Nanchang, China Surface: Hard-Outdoor Singles Quarterfinals

Magda Linette (3), Poland, def. Liang En-shuo, Taiwan, 6-3, 4-6, 6-2.

Wang Qiang (2), China, def. Liu Fangzhou, China, 6-3, 6-0.

Zhu Lin, China, def. Zhang Shuai (1), China, 7-6 (3), 4-6, 6-1.

Zheng Saisai (6), China, def. Ying Xun Fang, China, 6-3, 6-4.

Doubles Quarterfinals

Lu Jing-Jing and You Xiaodi, China, def. Naiktha Bains, Australia, and Ye Qiu Yu (4), China, 7-5, 6-2.

Semifnals

Jiang Xinyu and Tang Qianhui, China, def. Beatrice Gumulya and Jessy Rompies, Indonesia, 6-1, 6-1.